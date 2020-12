Service minimum pour les Citizens. Manchester City s’est imposé (0-1) contre Southampton, ce samedi lors de la 14e journée de Premier League, grâce à un but de Sterling à la 16e minute. La formation de Pep Guardiola a livré un match à l’image de son début de saison, sans animation offensive mais avec une défense très solide qui a représenté un véritable casse-tête pour les Saints. Piégé par le faux-rythme imposé par Guardiola, Southampton manque l’occasion de seconder Liverpool au classement. Pour City, en revanche, l’Europe se rapproche.

Dans la foulée du but d’Hernandez refusé pour hors-jeu (15e), c’est Sterling qui a trouvé l’ouverture en reprenant du plat du pied un centre en retrait de De Bruyne. En face, Southampton a manqué de réalisme. La meilleure défense du Royaume (12 buts encaissés) a contenu durant l’ensemble de la première période un Walcott hyperactif.

Le rythme est ensuite très nettement retombé lors du second acte de ce match. Et, coté droit, les accélérations de Walcott balle au pied ont été contenues par les Citizens. Manchester City a même manqué d’alourdir le score lorsque De Bruyne, esseulé dans l’axe, et merveilleusement servi par Silva a manqué sa frappe à ras de terre, trop écrasée pour inquiéter MacCarthy (70e). Le portier des Saints s’est ensuite montré décisif en détournant une frappe de Gündogan qui lorgnait la lucarne (78e).