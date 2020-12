L’année 2020 a été, sur le plan sportif, historique pour Liverpool. Elle a vu Klopp et ses hommes remporter leur premier titre de champion d’Angleterre au 21e siècle. Et même si cette année a vu les Reds mettre un terme à une disette qui aura duré pile 30 ans, elle ne se sera pas terminée de la meilleure des manières.

Les deux dernières rencontres de Premier League de 2020 ont opposé Liverpool à West Brom et Newcastle, deux adversaires abordables sur le papier. Mais les Reds, à deux reprises, ont trébuché. Mohamed Salah et sa troupe ont laissé filer quatre points et ont surtout permis à leurs concurrents de recoller derrière. Même si Klopp assure que le classement "ne veut rien dire" à ce stade de la saison, Manchester United et Everton ont de quoi perturber les envies de doublé des Reds.