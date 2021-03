Manchester United reprend la deuxième place. Face à une équipe de West Ham extrêmement regroupée, les Red Devils ont assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 grâce au but contre son camp de Dawson sur un corner tiré par Bruno Fernandes (53e). Jamais mis en danger, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont réalisé une prestation convaincante. Grâce à ce succès, ils reprennent un point d'avance sur Leicester et remontent à 14 points de City avec un match en moins.

L'affiche entre le troisième et le cinquième de Premier League n'a pas tenu ses promesses. Alors que l'on attendait une rencontre serrée entre deux prétendants à l'Europe, West Ham a opté pour un plan de jeu très défensif, laissant United développer son jeu et monopoliser le ballon (63% de possession pour les locaux à la fin du match). Les Hammers ont absolument refusé le jeu et se sont contentés de défendre pendant la majeure partie du match, après dix premières minutes pourtant convaincantes.

Fernandes impeccable à la baguette

Cette dynamique de match doit aussi beaucoup à la qualité du match des Mancuniens. Que ce soit le duo Fred - McTominay à la récupération, la tour de contrôle Maguire en défense, l'infernal duo Rashford - Luke Shaw côté gauche ou le feu follet Greenwood devant, les hommes de Solskjaer ont réalisé une prestation très cohérente avec un Bruno Fernandes toujours impeccable à la baguette.

Résultat, les Mancuniens ont peu à peu mis la main sur le match, étouffant leurs adversaires et usant la défense londonienne. Si les occasions sont restées rares en première mi-temps, Rashford s'est raté seul devant le but de la tête (25e) alors que Greenwood a forcé Fabianski à dévier la balle sur son poteau (37e). Pendant ce temps, Henderson était au chômage technique : les Hammers n'ont cadré aucune de leurs 7 frappes du match.

United reprend un point d'avance sur Leicester

Au retour des vestiaires, le travail des Mancuniens a fini par porter ses fruits. Sur un corner, Dawson a expédié le ballon dans son but sous la pression de McTominay (1-0, 53ème). Derrière, United a manqué plusieurs fois l'occasion de doubler la mise mais Fabianski devant Fernandes (60e) et le poteau, encore devant Greenwood (77e), ont frustré les Red Devils. Ces-derniers n'auront pas à regretter leur inefficacité en raison du manque de tranchant offensif des Hammers qui n'ont eu qu'une seule vraie occasion bien sortie par Luke Shaw (80e).

Grâce à cette victoire, les Red Devils remontent à la deuxième place avec un point d'avance sur Leicester. Avec toujours 14 points de retard sur City, ils seront sans doute trop courts pour le titre malgré leur match en retard. Ils prennent cependant une sérieuse option sur la qualification en Ligue des Champions avec 19 points d'avance sur leur victime du soir (5ème).

