José Mourinho insatisfait de son joueur d’un côté. Tanguy Ndombele braqué contre son coach de l’autre. Le propriétaire des Spurs Daniel Levy entre les deux, jouant aux intermédiaires. Cette scène, filmée dans le cadre du reportage "All or Nothing : Tottenham Hotspur" diffusé sur Amazon Prime, résume parfaitement la relation on ne peut plus froide qui existait entre le technicien portugais et le milieu de terrain français il y a peu. S’il convient d’employer le passé, c’est que les liens entre les deux parties sont en train de se normaliser. Et que l’ancien Lyonnais semble prêt à rattraper le temps perdu lors d’une première saison compliquée en Angleterre.

Il y a quelques mois encore, Mourinho se plaignait d’un joueur "tout le temps blessé", quand Ndombele, lui, ne voulait plus jouer sous les ordres du technicien. Il faut dire que l’intéressé avait eu le droit à plus de titularisations en trois mois avec Mauricio Pochettino que sur tout le reste de la saison avec le "Special One" (seulement cinq), arrivé le 20 novembre. Mais selon L’Equipe, un entretien au retour des vacances a abouti à un "pacte de stabilité" destiné à travailler en bonne intelligence, tandis que l’international français se serait décidé à ne pas quitter les Spurs sur un échec.

League Cup Plusieurs cas de Covid-19 à Leyton Orient, le match face à Tottenham reporté 22/09/2020 À 16:16

Ndombele supersub puis titulaire

Ça tombe bien, Mourinho ne veut plus le laisser partir, malgré une approche de la Juventus en début de mois, comme l’expliquait le quotidien il y a une semaine. Et tout semble rentrer dans l’ordre, petit à petit. A commencer par le temps de jeu de l'ex-Amiénois. Entré en cours de jeu lors de la première journée de Championnat à Everton le 13 septembre (1-0), Ndombele en a fait de même quatre jours plus tard sur la pelouse du Lokomotiv Plovdiv (1-2), en Ligue Europa. Cette fois avec le costume de supersub, son but tardif (84e) envoyant les siens au troisième tour de qualification.

"Tanguy est dans un processus d’évolution. La saison dernière, il ne l’était pas. En ce moment, il s’entraîne très, très bien. En ce moment, je crois en Tanguy, avait alors réagi Mourinho. Je n’ai jamais douté de sa qualité. Jamais. J’ai douté à certains moments de sa motivation, de son engagement et de son attitude professionnelle. Mais je crois en lui". Une confiance dans les paroles et dans les actes, puisque le natif de Longjumeau a commencé comme titulaire, trois jours plus tard, sa première rencontre de Premier League depuis le 7 mars. Avec le même résultat que lors de la dernière : une sortie à la pause. Mais cette fois, pas de reproches et d’incitation à "réaliser qu’on est en Premier League" pour justifier ce changement précoce, comme cela avait été le cas il y a six mois. Simplement la volonté de ne pas le voir prendre un deuxième carton jaune.

Mourinho est "vraiment satisfait"

La preuve : le joueur de 23 ans a enchaîné une deuxième titularisation jeudi, sur la pelouse de Shkëndija (1-3). En laissant la même impression qu’une semaine auparavant. "Il a très bien joué, a souligné l’ancien coach de Manchester United. Nous avons eu un pourcentage de possession élevé et quand c’est le cas, il se sent beaucoup plus à l’aise. Mais même sans le ballon, il a récupéré, il a gagné des duels, il a assuré la transition défensive. C’était un match très, très positif de Tanguy et je suis vraiment satisfait".

Ndombele, de retour au premier plan ?

De très bons signaux… à relativiser, évidemment. Il y a la concurrence, d’une part, représentée par Hojbjerg, Winks, Lo Celso ou encore Sissoko. Et une condition physique à parfaire, de l’autre, Ndombele n’ayant pas joué un match complet de Premier League depuis décembre dernier. "S’il peut jouer dimanche contre Newcastle ? Je n’en suis pas sûr. Encore une fois, c’est la première fois qu’il joue 90 minutes, a rappelé Mourinho jeudi. Il faut voir comment il réagit, comment il se remet. Mais il y a tellement de matches à venir que si un joueur ne peut pas jouer le prochain match, il pourra jouer celui d’après". Ndombele fait désormais partie de cette rotation-là. Et en cela, il revient de loin.

Transferts Elégant mais inconstant, Dele Alli pourrait-il changer le visage du PSG ? 21/09/2020 À 06:41