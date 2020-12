Sam Allardyce aime venir à Anfield. Avec West Bromwich, il a continué une série de quatre matches sans défaite débutée avec Sunderland, Crystal Palace puis Everton. Cette fois, le pompier de service de la Premier League était venu avec un plan clair : frustrer Liverpool et limiter les espaces au point d'abandonner toute velléité offensive, au moins dans le premier acte. Et même si ce plan n'était pas très esthétique, il a marché car West Brom, 19e, est reparti de Liverpool avec un point (1-1).

" Je ne pense pas que quelqu'un puisse s'attendre à ce qu'une équipe joue comme West Brom l'a fait en première période, en 6-4 ou quelque chose comme ça ". Jürgen Klopp devait se douter que le relégable West Brom, deuxième pire défense de Premier League, ne prendrait que peu de risques à Anfield. Il ne pensait en revanche pas que les Baggies seraient capables d'aller aussi loin. West Bromwich à Anfield ce dimanche, c'est neuf petits ballons touchés dans la surface adverse, cinq tirs et une "heatmap", la carte des ballons touchés, dont le cœur se trouve dans sa propre surface. En clair, deux lignes défensives hermétiques au possible pour forcer Liverpool à foncer dans un mur.

"Vous savez qu'ils vont chercher à vous frustrer, casser le rythme et vous faire mal en contre, regrette Andy Robertson pour Sky Sports. Leur confiance a grandi tant que le score restait à 1-0. On aurait dû être à 2-0, 3-0 ou même 4-0 à la pause." Ça n'a pas été le cas et Liverpool s'est exposé jusqu'à être puni dans le dernier quart d'heure. "Nous avons fait tourner la balle au lieu de bouger, analyse Klopp. Ce n'est pas un match dont nous parlerons dans 20 ans mais c'est un match que nous devions jouer et que nous ne l'avons pas fait aussi bien que nous aurions pu".