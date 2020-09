Everton et se recrues estivales réussissent leur entrée en matière. Les Toffees de Carlo Ancelotti sont allés s'imposer sur la pelouse des Spurs de José Mourinho, dimanche, dans le cadre de la première journée de Premier League (0-1). Un but de Dominic Calvert-Lewin sur un coup franc de Lucas Digne (55e) a suffi à faire le bonheur des visiteurs face à une équipe de Tottenham assez décevante alors qu'elle restait sur 15 matches de championnat sans défaite face à Everton. Le Special et ses troupes ont du travail.