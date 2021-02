Un sabordage en règle. Largement dominateur et devant au score grâce à Nicolas Pépé, Arsenal a subi coup sur coup l’expulsion de David Luiz, la réduction du score de Ruben Neves sur penalty, un missile de Joao Moutinho et une grossière faute de main de Leno, également expulsé. Résultat ? Les Gunners, 10es, battus par Wolverhampton (2-1) ont mis fin à leur série de sept matches sans défaite et devront attendre pour espérer reprendre leur course en direction du Top 6. De leur côté, les Wolves, 13es, se rapprochent du milieu de tableau de Premier League.