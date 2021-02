Comme s’il n’en voulait pas. Après son élimination surprise en 16e de finale de Ligue Europa face au Slavia Prague dans la semaine, Leicester, qui avait l’occasion de mettre la pression sur Manchester United et de prendre, au moins de façon provisoire, la 2e place du championnat, a encore chuté à domicile, face à une équipe qui avait connu un scénario beaucoup plus heureux en C3 cette semaine. Pourtant, le match avait parfaitement démarré pour les pensionnaires du King Power Stadium, auteurs de l’ouverture du score sur leur première frappe du match.

Un but venu un peu de nulle part, et de très loin surtout, puisque c’est au bout d’un rush depuis le milieu de terrain que Youri Tielemans est venu tromper Bernd Leno (1-0, 6e). Sauf que les champions d’Angleterre 2016, privés de Wesley Fofana et de leur chef d’orchestre James Maddison sur blessure ont ensuite totalement laissé le ballon à la troupe de Mikel Arteta, qui avait fait tourner en titularisant Alexandre Lacazette, Willian ou Pepe, tous remplaçants cette semaine en C3.