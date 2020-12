"Débarrassez-vous de lui ! Je le dis depuis un an. C’est le joueur le plus surcôté que j’ai vu dans toute ma vie. Ces deux-là (Raiola et Pogba) sont une honte." Après un week-end réussi marqué par un joli but et le redressement de Manchester United à West Ham, Paul Pogba a, comme souvent, pris la foudre mardi. Cette fois, c'est Jamie Carragher qui l'a violemment tancé sur les médias anglais. En cause, cette fois-ci, la sortie de son agent, Mino Raiola, dans Tuttosport ("Pogba et Manchester United : c'est terminé"). En quelques jours, c'est toute l'aventure du champion du monde en Angleterre qui est résumée.

"Pas d'énergie à dépenser pour ça" : Solskjaer répond à Raiola au sujet de Pogba

Mis sur le banc par son coach pour un match capital face au PSG en Ligue des champions, décisif quatre jours plus tard en Premier League, puis descendu par la presse pour sa communication et de nouveau buteur après être en jeu à Leipzig. Tout est là. Entre inconstance, fulgurances et surtout incompréhensions en pagaille. Quand il débarque en 2016 en Angleterre, il quitte la Juventus pour plus grand, plus ambitieux, pense-t-il alors. Mais Pogba comme Manchester United vont avoir du mal à tirer le meilleur l'un de l'autre et finiront par se lasser mutuellement. Comme si aucun des deux n'avait respecté les termes du contrat, une situation qui a nourri des frustrations réciproques et d'infinis malentendus.

Institution vs PME

Par nature, l'idylle semblait impossible. Pogba n'a pas su s'adapter aux spécificités de Manchester. Manchester n'a pas su s'adapter aux spécificités de Pogba. Parce que Manchester ne s'adapte pas, c'est comme ça. Alors il a joué les bouc-émissaires quand les résultats faisaient défaut. Et depuis 2016, ils font très souvent défaut. Il lui a souvent été reproché de vouloir être plus grand que l'institution au moment même où l'institution flanchait sur le terrain. Pourtant, avant de revenir en Angleterre, Pogba était déjà la tête de gondole d'Adidas et une vraie PME gérée par le franc-tireur Raiola.

Manchester United, l'impossible réinvention

Manchester l'a acheté en connaissance de cause pensant aussi capitaliser sur son image. Mais comme le club a continué de sombrer lentement, Pogba a très vite eu une tronche de coupable idéal. Surtout en Angleterre où les anciennes légendes adorent taper sur ceux qui leur ont succédées. Alors, les malentendus se sont multipliés. On lui a reproché :

1. Sa communication et celle de ses proches

Comme cette vidéo publiée en septembre 2018 sur son Instagram où on le voyait s'amuser dans un box d'Old Trafford durant une défaite de son équipe face à Derby County en Coupe de la Ligue. Sanction : un clash avec José Mourinho qui le destitue alors de son rôle de vice-capitaine et une campagne de presse au vitriol. Paul Ince en fer de lance : "Si cela s'était passé sous Sir Alex, il aurait dit une chose : "Il s'en va. Débarrassons-nous de lui maintenant." Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il permette à son équipe de devenir une blague à cause du comportement de Paul Pogba et de son cirque médiatique."

"Quel est le problème avec moi ? Pourquoi je ne peux rien faire ?", aurait répondu Pogba à son coach. Et le fossé à continuer de se creuser depuis entre le fantasque et excentrique Français et la vénérable institution mancunienne. Peter Schmeichel de résumer en septembre 2019 : "Il focalise tellement l'attention sur lui qu'on a l'impression que c'est l'enfant à problèmes de Manchester."

2. Son rôle sur et en dehors le terrain

En particulier son incapacité à rendre Manchester United meilleur. Sauf que Paul Pogba n'est pas ce genre de joueurs-là. Pour exprimer son potentiel, il doit être entouré. A la Coupe du monde en 2018, il était un parmi onze. Et c'est précisément lorsqu'on lui demande de porter le collectif qu'il se perd, surjoue et déjoue. Quand ça tourne mal, il a tendance à se laisser entraîner par la médiocrité du collectif.

"Il a l'air d'un jeune homme perdu dans un match. Quand je le regarde jouer, je ne suis pas certain qu'il sache exactement ce qu'il fait", lui a si souvent reproché Graeme Souness, ancienne légende de Liverpool devenu cauchemar de Pogba dans les médias britanniques. René Meulensteen, ex-adjoint d'Alex Ferguson, l'enfonçait lui aussi en novembre : "J'ai travaillé avec Sir Alex et il disait à ses joueurs qu'ils pouvaient avoir tout le talent du monde, mais que cela ne servait à rien s'ils ne travaillaient pas. Et pour moi, Pogba ne travaille pas assez. C'est lent, laborieux. United manque de leaders. Il devrait en être un, mais ce n'est pas un leader naturel."

Pogba a besoin d'être bien entouré. De N'Golo Kanté en équipe de France… ou de Bruno Fernandes à Manchester United. Flanqué du génial Portugais lors du restart en juin, le Français a semblé renaître l'été dernier et il a largement contribué à la 3e place de Man U la saison passée… avant que le Covid-19 ne le freine dans son élan.

"Avec Pogba, United cherchait l’aura d’un leader mais ne l’a jamais trouvée"

3. La gestion des blessures

Blessé à la cheville de septembre à avril dernier, Pogba avait décidé de se soigner à Doha en consultant ses propres spécialistes et en échappant au contrôle de son club. Une décision que les fans des Red Devils ont eu du mal à comprendre. "Son entourage lui a conseillé de se faire opérer et le club est d'accord", avait concédé Ole-Gunnar Solskjaer en janvier. Des déclarations maladroites qui avaient heurté l'Angleterre. Car à Manchester plus qu'ailleurs, le club décide, le joueur exécute et non l’inverse.

Outre-Manche, on ne pardonne plus rien à Paul Pogba et dès que les réulstats ne seront pas à la hauteur, il sera le premier coupable. Les torts sont partagés. Car si tout s'était bien passé sur le terrain, comme en 2018/2019, son caractère fantasque, sa communication foisonnante sur les réseaux sociaux ou son manque de leadership n'auraient jamais posé problème. Il est aujourd'hui autant victime que coupable. Reste que son come-back, ou Pogback au choix, est aujourd'hui un échec. A l’image d’une semaine qui aurait pu le relancer mais qui a fini de l’enfoncer.

