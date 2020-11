Il n'a pas été l'homme de cet Everton - Manchester United - ce titre revient largement à Bruno Fernandes - mais Edinson Cavani est redevenu un buteur sur la pelouse de Goodison Park. Et c'est probablement la meilleur nouvelle qui soit pour un Manchester United qui se cherche dans tous les secteurs en ce moment. Difficiles vainqueurs des Toffees (1-3), samedi, les Mancuniens se sont donnés de l'air en championnat alors que tout indiquait qu'ils allaient expérimenter une nouvelle fois la loi de Murphy après avoir couru après le score. Au milieu de la bouillie de football proposée, Cavani a lui lancé pour de bon son aventure mancunienne en marquant le tout premier but de sa carrière en Premier League au bout du temps additionnel.

Curieusement, l'Uruguayen a marqué en ayant profité d'une très courte entrée en jeu : Ole Gunner Solskjaer n'a effet attendu que la 82e minute pour lui donner sa chance. Comme face à Chelsea et Arsenal, l'ancien buteur du PSG a dû saisir sa chance en sortie de banc. Huit minutes, plus cinq supplémentaires dans le temps additionnel : le joueur de Salto a eu très peu à se mettre sous la dent, mais cela lui a suffi. Une sortie de balle très bien négociée, une fixation de la défense intelligente, suivie d'une passe donnée dans le bon tempo de la part de Bruno Fernandes et Cavani a frappé. En basculant dans le cliché, on peut souligner que Cavani a marqué un but à la Cavani. Sa frappe du droit, sans contrôle, a été une merveille de finition. Le n°7 de MU a reçu le genre de ballon qu'il aime jouer dans la surface.

Premier but depuis février pour Cavani

Ce but semble être plus symbolique qu'autre chose. Il l'est pour MU qui gagnait à ce moment-là. Pour Cavani, il est fondamental. L'ancien napolitain n'avait plus marqué depuis le 23 février dernier lors d'un match de Ligue 1 face à Bordeaux. C'était une autre époque, assurément, et la pandémie de la Covid-19 est passée par là.

Le temps était en tous cas devenu bien trop long sans but pour lui, surtout que son compteur n'affichait que quatre malheureux buts en 2020. Deux en Coupe de France face aux amateurs de Linas-Montlhéry, puis deux en Ligue 1 face à l'OL et Bordeaux en février. Cavani qui marque, c'était devenu une rareté, et Bruno Fernandes, l'homme qui lui a permis de revivre, a compris que MU allait avoir besoin de lui.

Principal artisan de cette victoire, Fernandes l'a reconnu, il n'a pas hésité au moment de décider entre marquer un troisième but et faire la passe à son nouveau coéquipier. "Je n'avais pas besoin de marquer un triplé. J'ai passé la balle à Edinson Cavani car il est important pour un attaquant de marquer. C'est important pour sa confiance. Il va être un joueur important pour nous. Ce premier but va lui donner confiance", a précisé le Portugais. Pour Cavani, pas de grand discours mais un tweet spécial vie de groupe. "Grosse victoire dans un terrain difficile. Continuons de bosser dur et d'être concentrés sur nos objectifs tous ensemble", a écrit le néo-red devil.

