Liverpool se rapproche de la Ligue des vhampions ! Grâce à leur succès probant à Burnley ce mercredi soir (0-3), les hommes de Jürgen Klopp passent devant Leicester au classement et prennent la 4e place qualificatve pour la C1 aux Foxes, à la différence de buts (+24 pour Liverpool, +20 pour Leicester). Volontaires mais imprécis devant le but, Burnley et Chris Wood n’ont pu tromper l’arrière-garde des champions d’Angleterre en titre, menée ce soir par un Nathaniel Phillips de très haut niveau à Turf Moor.

Les buts ont été inscrits par Roberto Firmino, Nathaniel Phillips et Alex Oxlade-Chamberlain, entré en fin de rencontre. Un nouveau succès contre Crystal Palace dimanche après-midi devrait valider une 5e participation consécutive des Reds à la Ligue des champions.

Après un hiver compliqué (6 défaites en 7 rencontres de Premier League, entre le 3 février et le 7 mars), les coéquipiers de Mohamed Salah et Sadio Mané semblent bien partis pour retrouver la coupe aux grandes oreilles l’été prochain. Après la défaite de Leicester à Stamford Bridge mardi soir, contre Chelsea (2-1), les Reds savaient qu’un succès leur permettrait d’avoir leur destin en main. Ce qu’ils ont fait avec la manière : 3 buts inscrits pour 4 tirs cadrés, et une possession maîtrisée tout au long de la rencontre.

Phillips buteur puis sauveur

S’ils ont affiché, par moments, une fébrilité défensive étonnante alors qu’ils avaient tous les éléments en main, notamment en première période quand une hésitation d’Alisson a offert une occasion franche au Claret Chris Wood, qui n’a pas cadré sa puissante frappe du droit (26e). Le but de Roberto Firmino (43e), survenu en fin de première période sur un remarquable service d’Andrew Robertson a cependant remis les champions en titre en confiance. Pas attendu à ce niveau, le défenseur formé au club, Nathaniel Phillips a permis à son équipe de conforter son avantage après la pause (52e) avant de sauver une reprise de la tête de Ben Mee sur la ligne, sur laquelle Alisson était battu (69e).

Alex Oxlade-Chamberlain a terminé le travail en fin de rencontre, sur un bel exploit individuel ponctuée d’une belle frappe placée du gauche (88e) : les Reds ont de nouveau leur destin en main et réintègrent le Big Four à l’orée de la dernière journée de Premier League. Dimanche, alors qu’ils accueillent les Eagles de Crystal Palace, sauvés depuis longtemps, pour la dernière de Roy Hodgson sur un banc de Premier League, Leicester recevra au King Power Stadium un Tottenham toujours pas assuré de jouer l’Europe la saison prochaine.

