Les Sky Blues sont surprenants cette saison. Mais plus du tout dans le bon sens du terme. A domicile, face à la troisième plus mauvaise attaque de Premier League, le champion d’Angleterre 2018 et 2019 a réussi à ne pas gagner, contre toute attente, face à une équipe qui restait, avant ce match, sur 5 défaites lors de ses 6 dernières sorties. Encore une fois, les Mancuniens ont longtemps été poussifs, incapables de percer la muraille établie devant son but par Slaven Bilic, le coach de WBA.