Cette fois, Manchester City est resté sur les rails. Pour la première fois de la saison, les Sky Blues ont réussi à empocher une deuxième victoire de suite en Premier League. Après sa balade face à Burnley la semaine passée (5-0), les Mancuniens n’ont eu besoin que d’une mi-temps pour faire la différence face à Fulham (2-0), grâce à Raheem Sterling et Kevin De Bruyne. Un succès qui leur permet de remonter provisoirement à la 4e place.

Everton n'avance plus

Décidément, City fait toujours des misères aux promus dans son Etihad Stadium. Les joueurs de Pep Guardiola ont remporté pour la 8e fois de suite leur confrontation à domicile face à un petit nouveau et recommencent enfin à enfiler les victoires en Premier League.

Car l’équipe des ex ou des indésirables de Ligue 1 (Areola, Andersen, Anguissa, Cavaleiro tous titulaires au coup d’envoi, sans oublier Lemina, entré en fin de match) a eu bien de la chance de ne pas repartir avec une valise encore plus lourde de son déplacement à Manchester.

Malgré un système défensif, les Cottagers ont pris la marée dès le coup d’envoi, et pour une fois, l’international français prêté par le PSG s’est mis en évidence, face à Sterling dès la 3e minute. Il n’a en revanche rien pu faire lorsque l’attaquant anglais, parfaitement lancé par De Bruyne, s’est représenté face à lui quelques minutes plus tard (1-0, 5e).

Le duo anglo-belge a ensuite permis aux champions d’Angleterre 2018 et 2019 de se détacher. Sur un penalty obtenu par Sterling, qui a donné le tournis à Andersen en début de match, c’est De Bruyne qui s’est mué en buteur, battant facilement Areola (2-0, 26e).

Le portier tricolore a ensuite empêché l’Anglais de réaliser un doublé (32e), avant que ce match ne devienne beaucoup moins emballant au retour des vestiaires, avec un Fulham plus agressif, et un City moins précis. A l’image de cette barre touchée par De Bruyne (50e) qui a vu son cadeau sur coup franc gâché par Ruben Dias (77e), alors qu’Areola l’avait lui aussi privé d’un doublé un peu plus tôt (57e).