Il se passe des choses à Old Trafford en ce moment. Après une défaite surprise face à Sheffield United (1-2) et une correction infligée à Southampton (9-0), Manchester United a concédé un match nul rocambolesque contre Everton (3-3). Les Red Devils, sereins à la mi-temps, ont rapidement encaissé deux buts pour se faire égaliser. Plus forts, ils sont logiquement repassés devant grâce à Scott McTominay. Mais sur un coup franc de la dernière chance, Dominic Calvert-Lewin a offert le point du nul aux Toffees. Inespéré.