Foxes et Red Devils n'ont pas réussi à se départager en ouverture du Boxing Day, samedi. Leicester et Manchester United ont offert un joli duel au sommet dans le cadre de la 15e journée de Premier League, mais se sont quittés sur un match nul (2-2) au King Power Stadium.

Le choc entre ces deux équipes, au profil similaire et bien plus à l'aise hors de leurs bases qu'à domicile, est parti sur les chapeaux de roue. Idéalement servi devant le but adverse par Bruno Fernandes, Marcus Rashford a pourtant trouvé le moyen d'envoyer sa reprise de la tête au-dessus de la cible (2e). Les Foxes ont vite répondu mais Jamie Vardy, dans une position plus difficile et pressé par Eric Bailly, n'a pas su mieux viser (3e).