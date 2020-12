Encore un coup de frein pour les Reds. Liverpool n'a pas su trouver la faille sur la pelouse de Newcastle lors de la 16e journée de Premier League et doit se contenter d'un match nul (0-0). Les hommes de Jürgen Klopp avaient déjà partagé les points avec West Bromwich lors de leur dernière sortie (1-1), et ne parviennent pas à conforter leur place de leader désormais menacée par Manchester United, qui compte trois points de retard et un match en moins.