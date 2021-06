vContrairement à la plupart des entraîneurs français, Rudi Garcia sait attirer l'attention des clubs étrangers. Quelques jours après avoir quitté Lyon à la fin de son contrat avec quelques fracas dans son sillage, le technicien cherche logiquement une nouvelle aventure et il intéresse Everton selon L'Equipe.

Les Toffees sont en effet en quête d'un nouveau coach suite au départ de Carlo Ancelotti pour le Real Madrid et multiplient les pistes. L'une d'elles mène à celui qui vient de passer un an et demi sur le banc lyonnais et a mené le club à la quatrième place du classement de Ligue 1 cette saison.

Barça - Koeman clash Rudi Garcia : "On dirait qu’il adore la presse et être sous le feu des

Ligue 1 Garcia, ou l'art de mal finir ses histoires 25/05/2021 À 21:48

Malgré une demi-finale de Ligue des champions en 2020, le bilan de Rudi Garcia avec les Gones n'a pas été jugé satisfaisant par ses dirigeants d'autant que des tensions étaient nées avec le directeur sportif Juninho. Finaliste de la Ligue Europa avec l'OM en 2018 et champion de France avec Lille en 2011, il possède l'avantage d'avoir déjà fait ses preuves à l'étranger lors d'un passage à l'AS Rome entre 2013 et 2016.

Benitez en pole, Galtier également approché

L'intérêt des dirigeants d'Everton pour Rudi Garcia n'est d'ailleurs pas nouveau. "J'ai eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton il y a quelque temps", indiquait ainsi à The Athletic, en octobre dernier, celui qui a débuté sa carrière de coach chez les professionnels à Dijon.

Si l'entourage de Garcia juge l'idée "crédible" comme l'explique L'Equipe, la concurrence apparait cependant rude. L'expérimenté Rafael Benitez est ainsi donné favori par la presse anglaise pour entraîner Everton qui a fini 10e de Premier League.

Le nom de Steven Gerrard a également souvent été cité mais voir arriver la légende des Reds à la tête des voisins et rivaux des Toffees pourrait faire sérieusement désordre sur les rives de la Mersey. Christophe Galtier qui vient d'être sacré champion de France avec Lille mais dont l'avenir reste totalement flou, fait aussi partie des candidats sondés.

Coupe de France "Il fait ch**er à porter le ballon comme Beckenbauer" : Quand Garcia s'énerve sur Diomandé 08/04/2021 À 18:41