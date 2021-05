Le Progrès, l'ancien entraîneur du LOSC aurait trouvé un accord avec le Spartak Moscou. Plus les jours passent et plus Rudi Garcia s'éloigne de l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat à l'issue de la saison en cours, le technicien de 57 ans est pour l'instant en ballotage défavorable dans la course à la Ligue des champions (quatrième à un point du troisième, Monaco), ce qui devrait lui coûter son poste à l'OL. Car selon les informations du média russe Metaratings , reprises par, l'ancien entraîneur du LOSC aurait trouvé un accord avec le Spartak Moscou.

Actuellement deuxième de son championnat, à 8 points du Zenit Saint-Petersbourg, le club moscovite est décroché dans la course au titre et son entraîneur Domenico Tedesco, arrivé en 2019, va en faire les frais. "Je ne nommerai pas la nationalité du nouveau coach, mais le club a présenté une candidature et a entamé des négociations sur un contrat. Je ne dirai pas non plus son nom et son prénom. Mais c’est un étranger", a déclaré Anton Fetisov, le responsable de la communication du Spartak Moscou, au média russe.

Ligue 1 Beaucoup de bleu et un logo Jordan : le nouveau maillot du PSG se dévoile IL Y A 20 HEURES

"De Bruyne a montré à Neymar tout ce qu'il lui manquait"

Ligue 1 Proche de prolonger au PSG, Neymar n'aurait pas écarté l'option d'un retour au Barça HIER À 07:06