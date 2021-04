5 buts, un carton rouge, un dernier quart d'heure de folie et 8 minutes de temps additionnel pour conclure ! Ce samedi après-midi, Magpies et Hammers ont fait le spectacle à St James' Park. Au final, c'est Newcastle qui s'est imposé 3 buts à 2 face à West Ham, qui perd gros dans la course à la Ligue des Champions.

Les joueurs de David Moyes ont très mal débuté leur rencontre, encaissant deux buts en première période par un csc d'Issa Diop (36e) et une réalisation de Joelinton (41e). Pour couronner cette mi-temps catastrophique, les Hammers ont été réduits à 10 après l'exclusion de Craig Dawson. Au retour des vestiaires, et alors que le score n'avait pas évolué et semblait figé, les Londoniens se sont réveillés pour dynamiter la fin de rencontre. D'abord par Issa Diop (73e), fautif en première période et revanchard en seconde, puis par l'inévitable Lingard sur penalty (81e), toujours autant sur son nuage en 2021.

Mais dans la foulée, les partenaires de l'international anglais n'ont pas tenu et se sont faits punir par une tête de l'entrant Joe Willock, buteur final pour Newcastle (83e). Dans une fin de match à 8 minutes de temps additionnel et où West Ham est apparu très émoussé physiquement, le score n'a pas évolué davantage, et n'arrange pas du tout la formation londonienne. Les Hammers restent 4e, et manquent non seulement l'occasion de monter provisoirement sur le podium avec cette défaite, mais peuvent se faire éjecter de la quatrième position par Chelsea, qui jouera son match en retard mardi soir contre Brighton. Dix-septièmes au coup d'envoi, les Magpies grimpent eux à la 15e position, et prennent un bol d'air dans la course au maintien.

