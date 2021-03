Il y a des transferts onéreux qui, très vite, tournent au fiasco. Manchester City en a connu plus d’un sur la dernière décennie. Alors, quand les Citizens ont fait sauter la banque au mois de septembre dernier pour Ruben Dias, les premiers doutes sur ce recrutement ont commencé à fleurir Outre-Manche. "C'est un transfert qui doit fonctionner pour Manchester City (…) Je regarde Ruben Dias qui arrive et il y a beaucoup de choses en jeu. Je pense que si ça ne marche pas, Manchester ne pourra pas gagner le championnat", avait déclaré Jamie Carragher sur Sky Sports quelques jours après la signature de Ruben Dias.

Comment Manchester City est devenu l’une des meilleures défenses au monde ?

City a changé et il n’y est pas pour rien

Mais depuis, le terrain a parlé. Six mois après les premiers doutes émis, le légendaire défenseur de Liverpool a rétropédalé. "Ruben Dias, de Manchester City, est peut-être sur le point de rejoindre la table des meilleurs défenseurs centraux", a affirmé Carragher en février dernier. Avant de faire du Portugais le favori pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison de Premier League : "Les attaquants sont généralement les premiers à recevoir la gloire. Selon les critères, le prix devrait être attribué à quelqu'un qui a eu le plus grand impact sur le destin du titre de Premier League. Cela fait de Dias l’actuel favori". Une volte-face qui rappelle celle de nombreux obervateurs du football anglais sur Virgil Van Dijk qui, après avoir été recruté 84 millions d'euros par Liverpool, avait fini par mettre tout le monde d'accord.

Comment expliquer un tel retournement de veste ? Par les prestations plus que bonnes de Ruben Dias, tout simplement. Le Portugais a métamorphosé la défense des Citizens cette saison. Avec seulement 16 buts encaissés en 26 rencontres de Premier League, Manchester City peut se targuer d’avoir la meilleure défense d'Angleterre, et de loin. Et Ruben Dias n’y est pas pour rien, bien au contraire. Une solidité qui explique en grande partie l’excellente forme des hommes de Guardiola, qui restent sur 20 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Guardiola en est gaga

Après avoir enchainé les recrues défensives décevantes ces dernières années, Manchester City semble enfin avoir déniché son joueur fiable. Cette saison, Ruben Dias est le joueur de champ le plus utilisé par Pep Guardiola en Premier League (23 apparitions), devant Rodrigo (22) et Sterling (21). Preuve qu’en plus d’avoir rapidement convaincu, le Portugais se dresse aujourd’hui comme un élément indispensable du système de jeu du tacticien catalan.

Deux wonderkids pour le prix d'un : L'ambitieux projet de Manchester City

Habile avec le ballon, fort dans les duels, intelligent dans le placement et dans la lecture du jeu, Ruben Dias correspond parfaitement à ce que recherchait Pep Guardiola, et ça se voit. Mais au-delà de son apport personnel, le défenseur a aussi formé un duo performant avec John Stones. La paire de centraux a d’ailleurs offert la victoire aux Citizens en marquant deux buts décisifs lors de la réception de West Ham en championnat samedi (2-1).

Cela me rappelle un peu l'époque où Nemanja Vidic et Rio Ferdinand étaient ensemble

Le duo éblouit la Premier League cette saison, à un tel point que certains observateurs de ce championnat se sont lancés dans des comparaisons plutôt gratifiantes. : "C'est remarquable. Cela me rappelle un peu l'époque où Nemanja Vidic et Rio Ferdinand étaient ensemble", a par exemple affirmé l’ancien Citizen Trevor Sinclair au micro de TalkSports. "Il semble qu'ils aient ce genre de relation et d'alchimie où ils se respectent mutuellement."

Par ses performances, sa solidité et sa complémentarité trouvée avec John Stones, Ruben Dias a parfaitement réussi ses débuts avec Manchester City. En plus d’avoir justifié les 68 millions d’euros investis sur lui lors du dernier mercato estival, il permet aux Citizens de foncer vers un septième titre de champion d’Angleterre. Et pour sa première saison en Premier League, le Portugais pourrait potentiellement être nommé meilleur joueur de la saison, s’il maintient son niveau actuel. Sa mission sera pleinement accomplie si Manchester City parvient à passer un cap en Ligue des Champions. Le niveau de jeu affiché par Ruben Dias laisse penser que cette saison, c'est possible...

Guardiola : "Ruben Dias ? Le sentiment qu'il sera installé pour les prochaines années"

