L’année 2020 d’Hugo Lloris a été, comme pour beaucoup, un ascenseur émotionnel. Son retour de blessure en janvier dernier et la reconquête de son poste de numéro 1, occupé par Paulo Gazzaniga pendant sa convalescence, ont été bouleversés par l’arrêt des compétitions dû au coronavirus. Avec le "restart", il a fallu retrouver du rythme, des repères. Ce qui a quelque peu retardé le retour au top d’Hugo Lloris.

Un passage à vide bénéfique ?

Mais cette période trouble est déjà derrière lui. Pour Paul Robinson, l’ancien gardien de Tottenham et de la sélection anglaise, elle lui a même été bénéfique : "Quand vous êtes gardien, que vous êtes le numéro 1, et que votre forme n’est pas bonne, c’est l’arbre qui cache la forêt. Parfois, vous avez besoin que quelqu’un vous prenne par la taille et vous dise de faire une pause. La blessure d’Hugo est arrivée au bon moment (…) et il est redevenu aujourd’hui le gardien de classe mondiale qu’on connaît. "

Et les mots prononcés par Robinson pour qualifier la forme actuelle de Lloris ne sont pas exagérés. Depuis début septembre et la reprise de la Premier League, le natif de Nice enchaîne les performances de très haut niveau. En championnat, il a encaissé 14 buts en 14 matches disputés, et a réussi à garder sa cage inviolée à cinq reprises. Ces chiffres font de Tottenham la 3e meilleure défense de Premier League, derrière Manchester City et Aston Villa. Une solidité qui permet, entre autres, aux Spurs de rester accrochés au peloton de tête où les six premiers se tiennent en six points.

Le "meilleur gardien de Premier League"

De quoi satisfaire José Mourinho, qui n’hésite pas à voler à la rescousse de son gardien quand il le faut. Parce qu’aussi fort soit-il, l’ancien Lyonnais n’est pas parfait. Coupable d’une faute de main le 12 décembre dernier face à Crystal Palace, Hugo Lloris a coûté les trois points à son équipe. Mais son manager n’a pas tardé à prendre sa défense en conférence de presse d’après-match.

"Mon gardien de but est le meilleur de la Premier League, donc je ne critique jamais le meilleur gardien de la Premier League, point final. Si je dois blâmer quelqu'un, je dois nous blâmer nous-mêmes, l'équipe", avait assuré sans sourciller José Mourinho dans la foulée de la boulette de Lloris. Histoire de balayer toute éventuelle polémique et de donner encore un peu plus de confiance à son dernier rempart.

Au-delà d’être une aubaine pour Tottenham, le retour d’Hugo Lloris à son meilleur niveau est aussi une excellente nouvelle pour les Bleus. Si sa place de numéro 1 est bien évidemment indiscutable, l’équipe de France sera mieux armée avec un portier au même niveau qu’il y a trois ans, en Russie, lors du dernier sacre mondial. Pour son club, sa sélection mais surtout pour lui, le retour au très haut niveau d’Hugo Lloris est une très bonne nouvelle.

