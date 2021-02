West Ham a confirmé son statut de prétendant à l’Europe en s’imposant face à Tottenham, à la maison ce dimanche (2-1). Les Hammers ont été mis sur orbite en début de match par Antonio (6e) puis par Lingard au retour des vestiaires (47e). Tottenham a ensuite réagi par Lucas (64e) mais n’est pas parvenu à égaliser. Avec ce revers, les Spurs se compliquent la tâche dans la course à la Ligue des Champions et enchaînent une cinquième défaite en six matches. Tout le contraire de West Ham, qui grimpe dans le top 4.