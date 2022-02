"Je ne crois plus au titre" et pourtant Jürgen Klopp doit se faire une raison. Ses hommes ne sont pas prêts à lâcher leurs espoirs de titre en cette saison. Dimanche, au Turf Moor, les Reds n'ont pas livré la meilleure prestation de leur saison mais ils ont fait le job grâce à un Fabinho, en renard des surfaces (40e). Dans des conditions très anglaises, les hommes de Klopp sont peut-être moins flamboyants que ceux de Manchester City et toujours à neuf points des Citizens mais en Premier League, rien n'est jamais joué d'avance.

