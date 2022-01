L'information est signée The Sun . Benjamin Mendy, accusé de sept viols, a été transféré pendant la période de Noël dans la prison de Strangeways à Manchester, qui est considérée comme l'une des plus dures et sécurisées d'Angleterre où résident les meurtriers les plus médiatisés du pays. Depuis le mois d'août, le champion du monde 2018, qui a disputé le premier match de Manchester City en championnat à Tottenham (0-1), était incarcéré dans une prison de Liverpool qui ne pouvait plus assurer sa sécurité.

"Ce changement est intervenu alors que les craintes grandissaient quant à sa sécurité à l’intérieurde la prison, assure une source proche du dossier au quotidien britannique. Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie (ndlr : co-accusé du joueur français) ont tous les deux été déplacés parce que leurs cas sont très médiatisés. Cela peut entraîner des problèmes de sécurité et de gestion des détenus et il a été estimé que les conditions de catégorie A pourraient être plus adéquates pour faire face à tout problème potentiel."

Son procès reporté à la fin juin

Benjamin Mendy passera en audience vendredi pour savoir s'il plaide, ou non, coupable des nouvelles accusations de viol. Initialement prévu le 24 janvier, son procès a été reporté à la fin du mois de juin.

