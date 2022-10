Même quand Arsenal ne brille pas, Arsenal s'en sort bien. Et même très bien. A Leeds, les Gunners ont joué à se faire peur. Notamment avec un pénalty annulé dans le temps additionnel. Mais ils se sont imposés 1-0, sont repartis avec trois points et surtout l'assurance de rester leader. Et ce, peu importe le résultat du match entre Manchester City et Liverpool. Manchester United ne peut pas en dire autant. Même si les Red Devils allait mieux avec cinq victoires sur les six derniers matches de Premier League, ce dimanche, les hommes d'Erik ten Hag n'ont pas trouvé la solution à domicile contre Newcastle et ont concédé le nul, 0-0.

Un résultat qui fait les affaires de Chelsea. Les Blues, en déplacement sur la pelouse d'Aston Villa, se sont imposés 2-0. Globalement, les hommes de Graham Potter n'ont pas spécialement brillé, sauf un : Mason Mount. Le milieu de terrain anglais a inscrit un doublé et permis aux siens de creuser un peu l'écart au classement. Cheslsea occupe la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, et prend trois points d'avance sur le rival mancunien, cinquième.

Ad

Premier League Enfin une bonne nouvelle pour les Bleus : Kanté a repris l'entraînement 27/09/2022 À 16:36

Le Chelsea de Potter enchaîne

Match après match, le nouveau entraîneur de Chelsea, Graham Potter, séduit, les Blues ayant remporté une 5e victoire de suite, toutes compétitions confondues. En plus d'avoir creusé l'écart avec United, les Blues n'ont plus que 4 unités de retard sur Tottenham, troisième, qui compte un match en plus.

Bien que bousculés parfois par les hommes de Steven Gerrard, les Blues ont assuré l'essentiel sous les yeux du sélectionneur anglais Gareth Southgate venu observer la rencontre. Le central de Villa Tyrone Mings (17 séletions) n'a d'ailleurs pas marqué de points en offrant l'ouverture du score sur un plateau, d'une tête sans danger mais totalement ratée, à Mason Mount dès la 6e minute (0-1).

Le milieu offensif de Chelsea a, lui, au contraire, brillé en inscrivant un deuxième but d'un coup-franc flottant magnifique (0-2, 65e), ses deux premiers buts de la saison. Le score est toutefois assez flatteur pour Chelsea qui, sans un Kepa encore une fois impeccable dans les cages, aurait pu être rejoint en première période.

United et Newcastle se neutralisent

Pour ce qui est de la rencontre entre Mancuniens et Magpies, si le résultat aura le mérite de préserver la bonne dynamique des deux équipes, elles pourront regretter les occasions laissées en route. ewcastle par Joelinton, qui a trouvé la transversale de la tête puis le poteau du pied (38e) aurait dû ouvrir le score, mais Fred, en toute fin de match, avec seulement un défenseur sur la ligne pour protéger le but adverse, n'a pas trouvé le cadre (88e).

Cristiano Ronaldo, titulaire pour la deuxième fois seulement de la saison en champinonat, avant de céder sa place à la 72e minute à Marcus Rashford, a manqué une occasion de briller.Mais avec la réception de Tottenham (3e) dès mercredi, Manchester n'aura pas le temps de ruminer s'il veut confirmer sa place de prétendant à la C1.

Plus d'informations à suivre...

Premier League Giggs sera de nouveau jugé pour violences conjugales 07/09/2022 À 10:04