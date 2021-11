Benjamin Mendy va de nouveau être confronté à la justice. Déjà accusé de viol et d'agression sexuelle (et notamment par une mineure de 17 ans), le champion du monde, en détention depuis le mois d'août, et qui a vu sa demande de libération sous caution refusée pour la troisième fois il y a un mois, a été inculpé de deux viols supplémentaires et comparaîtra devant un tribunal mercredi, a annoncé mardi le Crown Prosecution Service, le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre. Il est désormais visé par six chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle.

Les faits reprochés à Benjamin Mendy, dont le procès doit démarrer le 24 janvier prochain, se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021. Manchester City, où il évolue depuis 2017, l'avait suspendu quelques minutes avant l'annonce par la police de son renvoi devant la justice. Quatre femmes sont à l'origine des plaintes et sont toutes âgées de plus de 16 ans.

Beaucoup d'affaires extra-sportives pour Mendy

Pour recruter Benjamin Mendy, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, Manchester City avait déboursé 52 millions de livres (environ 60 millions d'euros), faisant à l'époque du latéral gauche français le défenseur le plus cher de l'histoire.

Mais sa carrière a depuis été rythmée par les blessures et les affaires extra-sportives. L'international français avait aussi fait les choux gras des tabloïds à l'automne 2020 lors de la saisie de sa Lamborghini, d'une valeur de plus de 500.000 euros, qu'il conduisait sans permis ni assurance. Il avait plaidé coupable et avait été condamné à un peu plus de 1.000 euros d'amende.

