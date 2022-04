Il n'y a pas eu de vainqueur à l'Etihad ce dimanche (2-2). Mais le choc de la Premier League n'a pas accouché d'une souris. Les amateurs de la Premier League en ont même eu pour leur argent. De la première à la dernière minute, Manchester City et Liverpool se sont en effet livré une belle bataille, un "combat de boxe", dixit Jürgen Klopp, le manager de Liverpool. Et si les Citizens et les Reds n'ont pas créé un écart crucial dans la course au titre avec ce partage des points, c'est bien la Premier League qui en sort grandie après un tel spectacle.

Tous les protagonistes n'avaient ainsi qu'un mot à la bouche à l'issue de ce choc entre les deux premiers du Royaume : "intensité". Les deux formations qui dominent le football outre-Manche depuis des années maintenant n'ont en effet pas été étouffées par l'enjeu. Elles se sont rendu coup pour coup. Avec un rythme effréné. "Un match très intense", résume Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, sur la BBC. "C'était une rencontre rythmée, ce que nous attendions", enchaîne Jordan Henderson, son capitaine. "C'était un super match", apprécie Kevin de Bruyne, le milieu de City, sur Sky Sports.

Le rythme mais surtout le talent sur le terrain ont offert un spectacle d'une rare qualité. "L'intensité du match était folle ! J'adore ça. C'était d'un niveau complètement différent. La concentration de niveau des deux équipes…", savoure Klopp. "Vous êtes entraîneur pour ce type de match", lance de son côté son homologue à City, Pep Guardiola. Mais une question s'impose après cette rencontre : à qui profite vraiment ce nul ? A Manchester City qui garde un point d'avance à sept journées de la fin ? C'est possible. Même si à écouter les protagonistes, c'est Liverpool qui s'en sort peut-être le mieux ce dimanche.

Car le club de la Mersey n'a pas affiché sa rigueur habituelle en première période, laissant City manœuvrer tranquillement. Mais les Reds ont réussi à revenir deux fois au score. "Nous avons le sentiment que nous manquons une énorme possibilité de faire un coup mais il reste beaucoup de matches", glisse Guardiola. "C'était compliqué, remarque aussi Kevin de Bruyne. Pour être honnête, je trouve qu'on a joué de façon excellente et qu'on aurait dû marquer davantage. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Je pense qu'on aurait dû (mener plus largement à la pause), mais on menait quand même. La façon dont on a démarré la seconde période est décevante."

Mo Salah face à Laporte Crédit: AFP

Ce n'est pas la fin du monde, on est toujours dans la course

A Liverpool, l'écho est un peu différent. "Je pense qu'on a bien commencé, mais on a été un peu brouillons parfois. Évidemment, on savait qu'on serait sous pression dès le début, c'est une équipe fantastique. J'ai trouvé qu'on s'est repris et qu'on leur a posé des problèmes. C'est agréable de revenir deux fois au score", explique Henderson avant de dresser le bilan comptable. "On n'a pas perdu. Ce n'est pas la fin du monde, on est toujours dans la course, donc il y a du bon et du mauvais".

Au final, il faudra attendre quelques semaines et sûrement quatorze matches pour savoir vraiment à qui profite ce nul. Mais ce dimanche soir, les amateurs de football ne s'en plaindront pas. Tout heureux d'avoir assisté à ce spectacle et de se dire que le suspense reste total. "Si vous jouez pour un autre club, que vous jouiez hier et que vous vous entraînez aujourd'hui, regardez City contre Liverpool. "Je ne sais pas ce que j'aurais fait non pas pour le voir, mais pour participer à ce match. Je ne peux pas m'empêcher d'être surpris. J'adore ça. Continuons et voyons où nous finissons", conclut Klopp.

