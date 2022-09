Et si c'était le tout début du renouveau de l'équipe de France ? Ballottés par des vents contraires depuis la rentrée, balayés par le Danemark dimanche (2-0), l'équipe de France ne baigne pas dans la sérénité alors qu'elle va tenter de défendre son titre de championne du monde à Doha dans moins de deux mois. Mais, ce mardi, une première éclaircie a fendu le brouillard qui s'épaississait de jour en jour. Chelsea a, en effet, annoncé le retour à l'entraînement de N'Golo Kanté.

Le milieu de terrain, essentiel aux Blues et aux Bleus, était porté disparu depuis le 14 août et une blessure aux ischio-jambiers. Il lui reste désormais à retrouver le rythme de la compétition pour tenter de se faire une place dans un secteur de jeu déjà orphelin de Paul Pogba, dont on ne sait toujours pas s'il pourra participer au Mondial. Depuis le titre de Moscou, N'Golo Kanté a disputé moins de la moitié des matches des champions du monde (22 sur 49) et force est de constater sur le pouvoir de nuisance de l'équipe de France n'est pas la même avec ou sans lui...

