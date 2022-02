La belle affaire. En battant Wolverhampton à Molineux (1-0) jeudi soir lors de la 24e journée de Premier League, Arsenal a ravi la cinquième place du classement à Manchester United. Les Gunners, qui comptent un match en moins et peuvent donc creuser l'écart, ont trouvé l'ouverture en première période grâce à Gabriel sur corner. L'expulsion de Gabriel Martinelli pour une double faute stupide à 20 minutes du terme les a pourtant mis en danger.

Une faute d'anti-jeu après une perte de balle puis, 20 secondes plus tard, une poussette grossière sur Chiquinho. Alors qu'il faisait jusque-là partie des meilleurs joueurs sur la pelouse, Gabriel Martinelli a disjoncté face aux Wolves et a failli pousser ses coéquipiers dans le précipice en étant logiquement expulsé (70e). On a même imaginé le pire pour Arsenal lorsque Raùl Jimenez a fait trembler les filets sur le coup franc concédé par le Brésilien. Par chance pour Mikel Arteta et ses hommes, deux joueurs de Wolverhampton étaient en position de hors jeu (71e). Si les Gunners ont tremblé jusqu'au coup de sifflet libérateur, leur victoire ne souffre d'aucune contestation. Ils ont été les plus prompts à lancer des attaques en première période et ont été récompensés sur corner.

Lacazette a vendangé

Gabriel a profité d'un contact entre Alexandre Lacazette et José Sa pour ouvrir la marque dans la confusion, l'arbitre n'accordant le but que trois minutes plus tard (1-0, 25e). C'est à peu près tout ce qu'il faut retenir du match du Français. A Molineux, il a été d'une imprécision extrême : il a tiré droit sur Sa après un festival de Bukayo Saka (43e), avant de trop ouvrir son pied seul face au portier des Wolves (72e). Lacazette a au moins eu le mérite de frapper, alors que son équipe n'a totalisé que deux tirs cadrés en 90 minutes.

C'était à peine mieux en face, les Wolves ayant été frustrés par Aaron Ramsdale. Le gardien des Gunners a tout sorti, soulageant son équipe en fin de match d'une double intervention sur Chiquinho (73e) et alignant une 12e clean sheet en Premier League cette saison. Avec ce court succès face à un prétendant direct à l'Europe, Arsenal est passé devant Manchester United, accroché mercredi soir à Burnley (1-1). Les hommes de Mikel Arteta peuvent conserver cette cinquième place s'ils négocient bien leur dernier match en retard.

