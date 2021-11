Qui remplacera l'intérimaire Mickael Carrick sur le banc de Manchester United ? Depuis plusieurs jours, le nom de Mauricio Pochettino est associé aux Red Devils. Mais va-t-il franchir le pas ? D'après les informations de RMC Sport , le club du nord de l'Angleterre n'aurait pas approché le technicien parisien alors que le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas le libérer, moins d'un an après son arrivée.

Du côté de l'Angleterre, la presse a un avis légèrement différent sur le dossier Mauricio Pochettino. Selon Manchester Evening News et ESPN, l'actuel huitième de Premier League, qui a validé sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions mardi soir, aurait sollicité son homologue parisien via des intermédiaires. De son côté,The Times précise que le PSG ne souhaite pas libérer Mauricio Pochettino en cours de saison et l'aurait fait savoir à Manchester United.

Favre et Valverde également visés

Pour sa part, The Telegraph indique que les Red Devils seraient sur la piste d'autres entraîneurs. Le quotidien britannique indique que Rudi Garcia, libre depuis son départ de l'Olympique Lyonnais au printemps dernier, aurait discuté avec John Murtough, le directeur du football de Manchester United, tout comme Lucien Favre, écarté par le Borussia Dortmund en décembre 2020. L'ex-entraîneur barcelonais Ernesto Valverde serait également dans les petits papiers des Red Devils.

