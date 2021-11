Harry Kane n'a pas caché sa satisfaction. L'attaquant international anglais s'est réjoui vendredi de l'arrivée sur le banc des Spurs d'Antonio Conte, qui témoigne de la "grande ambition" de son club selon lui. L'Italien a été nommé mardi en remplacement de Nuno Espirito Santo, qui n'est resté que quatre mois dans le nord de Londres, pénalisé par son bilan de cinq défaites en dix matches de Premier League.

"Cela montre une grande ambition pour être honnête, a affirmé Harry Kane. Son CV parle pour lui. Tout le monde a de l'estime pour lui et pour ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur. Nous avons un entraîneur et un club qui croient en nous. Il apporte beaucoup de passion, de détermination, que ce soit à l'entraînement ou dans le vestiaire. Ce n'est pas le départ que je voulais, que l'équipe ou que le club souhaitaient, on en est tous conscient. Nous devons prendre nos responsabilités en tant que joueurs."

Ancien sélectionneur de l'Italie, Antonio Conte a remporté le championnat anglais aux commandes d'un autre club londonien, Chelsea, en 2017, et a mené l'Inter Milan à son premier titre de champion d'Italie depuis 2010, l'an dernier. Les Spurs, neuvièmes de Premier League, se rendront à Liverpool pour affronter Everton dimanche.

