Ce mardi, la justice britannique a décidé d'ouvrir une procédure visant à établir les responsabilités dans l'accident d'avion d'Emiliano Sala. Le petit avion privé à bord duquel se trouvait le joueur de 28 ans et le pilote s'était abîmé dans la Manche, alors que l'attaquant du FC Nantes rejoignait Cardiff où il venait d'être transféré pour 17 millions d'euros. Le corps du joueur, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote, âgé de 59 ans, n'a pas été retrouvé.

David Henderson, 67 ans, qui avait organisé le vol, avait été condamné mi-novembre à 18 mois de prison pour avoir engagé un pilote qu'il savait non qualifié et pour avoir transporté un passager sans autorisation valide. Mardi, la cour et le jury ont entendu la lecture d'un témoignage écrit de la mère de Sala, Mercedes Taffarel, dans lequel elle est notamment revenue sur le transfert précipité de son fils à la fin du mercato d'hiver.

"C'est vrai qu'Emi était très heureux quand il a finalement accepté l'idée du transfert parce que cela lui donnait la chance de jouer en Premier League. Il trouvait que le moment était venu de changer de club et de championnat", a-t-elle expliqué. Mais "il lui semblait que la direction (du club) de Nantes poussait aussi pour son départ du club parce qu'elle avait des problèmes financiers", a-t-elle poursuivi. Le soir du vol, n'ayant pas de nouvelles de son fils, elle a pensé qu'il était allé se coucher tôt, avant d'apprendre le lendemain la disparition de l'appareil.

Nantes rend hommage à Emilianio Sala avant Nantes-Bordeaux, 2020 Crédit: Getty Images

D'après le rapport définitif du bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens, paru en mars 2020, le pilote a "probablement" été intoxiqué au monoxyde de carbone par le système d'échappement du moteur. Il aurait perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manoeuvre effectuée à une vitesse trop élevée avant que l'avion s'abîme en mer à une vitesse de 270 miles par heure (435 km/h), ne laissant aucun espoir de survie.

"Personne ne peut nous ramener Emi (...) Notre chagrin ne disparaîtra jamais et il nous accompagnera toujours. Tout ce que nous demandons, c'est que justice soit faite et qu'aucun détail ne soit négligé pour établir ce qui s'est passé", a-t-elle écrit au tribunal.

