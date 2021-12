Les années passent, les recrues défilent, et Bernardo Silva reste pourtant toujours l'un des éléments indispensables de Manchester City. Arrivé à l'été 2017, l'ex-joueur de l'AS Monaco est probablement comme le bon vin. Plus il vieillit (il n'a que 27 ans, après tout...), plus il est bon. On peut même prévoir sans sourciller dire que le cru 2021-2022 s'annonce comme l'un des meilleurs des dernières années. Avec sept buts en Premier League, le Portugais est même le meilleur buteur de l'équipe de Pep Guardiola, qui ne cesse de savourer les performances de son numéro 20. Il a même inscrit cinq réalisations... lors des six derniers matches.

"C’est un joueur d’un autre niveau. Il a des qualités spéciales et il peut faire ce qu’il veut. Quand un joueur à ce talent, ça dépend de lui, estimait Pep Guardiola après le doublé de Silva face à Watford. Bernardo Silva était le meilleur joueur du championnat il y a deux ou trois saisons et c’est le meilleur en ce moment. Il faut regarder les cassettes d’il y a trois ans, quand nous avions 98 points, et vous voyez le joueur qu’il est maintenant." Oui, encore meilleur, probablement. Par sa vision du jeu, sa technique ou encore son sens tactique, Bernardo Silva est probablement le joueur rêvé pour tout entraîneur. Avec, qui plus est, une personnalité idéale pour un vestiaire. Qu'il joue ou non, celui qui a été formé à Benfica n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Même quand il traverse des périodes plus compliquées.

Une perte de vitesse, et puis...

En difficulté ces deux dernières saisons, l'international portugais avait même perdu sa place dans le onze titulaire. Sans son génie habituel, parfois dépassé par l'intensité d'un match, il semblait clairement destiné à un départ l'été dernier. Même si, la saison passée, Bernardo Silva pouvait vanter cinq buts et neuf passes décisives en 45 matches. On a connu pire comme rendement. Mais entre l'arrivée de Jack Grealish, l'explosivité de Riyad Mahrez et un embouteillage toujours très important devant du côté des Skyblues, le point final de l'histoire semblait inscrit. Les rumeurs d'une rupture s'intensifiaient, avec de nombreux clubs à l'affût pour le récupérer. La presse britannique spéculait alors sur une arrivée à l'AC Milan ou encore l'Atlético Madrid. En vain. Sous contrat jusqu'en 2025 avec City, le Portugais dispose d'un contrat en or massif.

Replacé au milieu de terrain dans le traditionnel 4-3-3 de son entraîneur, Bernardo Silva a finalement retrouvé de sa superbe cette saison. "En ce moment, c'est impossible de le sortir de l'équipe. Vu ce qu'il a réalisé cette saison, c'est difficile de trouver l'équivalent d'un joueur comme lui en Europe ou dans le monde", se félicitait Guardiola après une récente victoire face à Everton. Il l'avait alors aligné en faux 9, comme face au PSG. C'est une solution que le technicien espagnol n'hésite pas à utiliser en cas de besoin. Ou d'urgence.

Sa qualité est incroyable

"Mon opinion, c'est que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, s'enthousiasmait Gabriel Jesus il y a quelques semaines. Sa qualité est incroyable et il a autre chose : c'est qu'il court beaucoup. C'est un joueur que j'aime parce qu'il a beaucoup de qualités, tout le monde le sait. Il travaille dur chaque jour. Quand tu le regardes jouer au football, tu l'aimes beaucoup. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement." Même ses coéquipiers sont sous le charme, presque admiratifs du retour en grâce d'un joueur qui en a toujours fait preuve. Pep Guardiola ne s'en prive plus, n'hésitant pas à le titulariser à quinze reprises sur seize en Premier League. Et cinq sur six en Ligue des champions.

Rayonnant avec City, Bernardo Silva va également devoir l'être avec sa sélection en mars prochain. La Turquie d'abord, puis probablement l'Italie ensuite, l'international portugais sera certainement de la partie pour des barrages à la Coupe du monde 2022 qui s'annoncent brûlants. "Je ne trouve pas les mots, avait-il confié en novembre dernier après la défaite fatale face à la Serbie. Nous devons faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons des barrages où nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Chez nous, avec 65 000 personnes, nous devions faire mieux. Je veux m'excuser parce que les supporters ont vu un match qu'ils n'auraient pas dû voir." A lui de jouer pour qu'ils puissent au moins être du voyage au Qatar.

