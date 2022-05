Les Citizens ont vite digéré. Sa terrible déconvenue en demi-finale de Ligues des champions restera dans les mémoires mais Manchester City a vite réagi en Premier League et corrigé Newcastle, lors de la 36e journée, dimanche (5-0). Les hommes de Pep Guardiola ont déroulé et retrouvé le sourire face à des Magpies dociles. Raheem Sterling s'est offert un doublé (19e et 90e+2), Aymeric Laporte (38e), Rodri (68e) et Phil Foden (90e) ont également marqué et les Mancuniens reprennent la place de leader avec 3 points d'avance sur Liverpool. Le titre n'est plus très loin.

Attendus après leur déconvenue européenne sur la pelouse du Real Madrid en milieu de semaine mais aussi le match nul des Reds devant Tottenham (1-1), les Citizens n'ont pas franchement douté dans une première période nettement à leur avantage. Newcastle s'est certes battu et a placé quelques contres grâce à Allan Saint-Maximin mais l'avant-centre Chris Wood a raté le coche sur sa tête aux six mètres après un centre du Français (9e). Wood s'est aussi vu refuser un but sur corner pour un hors-jeu de Bruno Guimaraes (24e).

Des Citizens appliqués

Manchester City, tout de suite entreprenant, menait déjà au score grâce à un but de Sterling d'une petite tête après une ouverture d'Ilkay Gundogan et une remise de Joao Cancelo (1-0, 19e). Le latéral portugais (15e) mais aussi Laporte auparavant (10e) n'avaient pas cadré leur reprise. L'actif Cancelo a encore alerté le portier adverse Martin Dubravka (26e). Le Franco-espagnol a signé le but du break sur corner en suivant une reprise de Gundogan mal repoussée par le gardien (2-0, 38e).

Raheem Sterling (Manchester City) Crédit: Getty Images

A la pause, Manchester City avait déjà acquis l'essentiel mais ne s'est pas relâché pour autant. Ruben Dias, certainement touché, a été remplacé par Fernandinho. Cela n'a pas empêché les champions d'Angleterre en titre d'accentuer nettement leur domination dans le camp de Magpies repliés en défense. S'ils ont tardé à inquiéter de nouveau Dubravka, Rodri a de nouveau trouvé la faille de la tête sur un corner de Kevin De Bruyne (3-0, 61e).

Newcastle maladroit

Pas assez réaliste ce dimanche, Gabriel Jesus a cédé sa place à Foden. Jack Grealish, lui, a continué de se montrer sur la gauche et donné en retrait pour le mordant Oleksandr Zinchenko pour une reprise que Dubravka a détournée du bout des gants (68e). Déjà battu largement à l'aller au mois de décembre (0-4), Newcastle s'est procuré deux belles occasions mais l'entrant Callum Wilson a buté sur Ederson (83e) puis Saint-Maximin a tiré au-dessus de la cible (84e).

Foden, lui, s'est montré bien plus précis en reprenant une passe appuyée de Zinchenko aux six mètres suite à un déboulé de Grealish (4-0, 90e). Ce dernier a même offert à Sterling un ultime but dans le temps additionnel (5-0, 90e+2). Manchester City signe un 4e succès de suite en championnat, soigne sa différence de buts (+68 contre +64 à Liverpool) profite du faux-pas de son concurrent et pourra se permettre un match nul face à Wolverhampton, West Ham ou Aston Villa lors de ses trois dernières rencontres.

