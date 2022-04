Manchester City a vite repris son trône. Devant au score d'entrée de match, la formation de Pep Guardiola s'est grandement facilitée la tâche à Burnley (0-2), samedi, pour s'installer de nouveau devant Liverpool à la première place du classement. Humilié par Brentford sur sa pelouse (1-4), Chelsea a vécu un après-midi beaucoup moins jovial, après avoir pourtant ouvert le score. Arsenal pourrait en profiter pour se rapprocher de la troisième place, dimanche, lors de la suite de cette 30e journée de Premier League.

Ad

The Emirates FA Cup City rejoint le dernier carré 20/03/2022 À 16:51

Ce déplacement à Burnley avait tout d'un piège sur le papier pour Manchester City. Après un nul à Crystal Palace avant la trêve (0-0), à trois jours d'un quart de finale aller de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, à une semaine d'un choc contre Liverpool, qui avait repris provisoirement la première place avant cette rencontre, il y avait de quoi se méfier chez les Citizens. Mais de doute, il n'y a pas eu chez Kevin De Bruyne et ses partenaires.

Kevin De Bruyne (Manchester City) Crédit: Getty Images

City facile, Chelsea écrasé

Le Belge a en effet évacué toute pression après seulement cinq minutes de jeu, en concluant magnifiquement un centre de Sterling (0-1, 5e). Vingt minutes plus tard, l'ailier anglais, intenable à droite tout au long du match, a cette fois servi Ilkay Gündogan pour le break, sur une action semblable et une finition non moins qualitative (0-2, 25e). A la pause, l'affaire était déjà entendue, et City avait repris sa première place pour un petit point. Dimanche prochain, ce sont donc les Reds qui aborderont ce choc crucial dans la peau des chasseurs.

Autre équipe chassée : Chelsea. Les Blues, mis sous pression par les bonnes sorties d'Arsenal ces dernières semaines, ont chuté de manière spectaculaire sur leur pelouse, face à Brentford (1-4). La formation de Thomas Tuchel semblait avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur une frappe lointaine improbable d'Antonio Rüdiger (1-0, 48e). Mais les Bees, survoltés, ont renversé la table. Bryan Mbeumo a servi Vitaly Janelt (1-1, 50e) puis Christian Eriksen (1-2, 54e) coup sur coup, le Danois confirmant son superbe retour à la compétition.

Chelsea défait par Brentford Crédit: Getty Images

Janelt s'est offert un doublé après un mouvement fluide à trois (1-3, 60e) et Yoane Wissa a encore prouvé toutes ses qualités en sortie de banc (1-4, 87e). Une véritable claque pour les Blues, qui ont eu les billes pour revenir dans cette rencontre mais ont manqué de justesse, à l'image des nombreuses occasions de Kai Havertz. Si Arsenal s'impose à Crystal Palace lundi soir, les Gunners reviendront à deux points du podium. Chelsea devra de son côté relever rapidement la tête, puisque c'est le Real Madrid qui se rendra à Stamford Bridge mercredi.

Dans les autres matches de l'après-midi, Wolverhampton s'est offert une bonne dose d'espoir dans la course à l'Europe en dominant une formation d'Aston Villa peu emballante (2-1). Leeds a de son côté cru tenir une troisième victoire de rang en championnat grâce à Jack Harrison (1-0, 29e), mais le spécialiste des coups francs directs, James Ward-Prowse, a encore (superbement) frappé (1-1, 49e). On retiendra également le penalty manqué par Neal Maupay lors du match nul et vierge entre Brighton et Norwich (0-0). Un Norwich toujours dernier, derrière Burnley.

Premier League Liverpool peut sourire : Manchester City a été accroché 14/03/2022 À 21:54