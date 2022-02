Coup d’arrêt pour Manchester United. Après deux succès de rang en Premier League, les Red Devils ont été tenus en échec par Watford ce samedi à Old Trafford malgré un nombre incalculable d’occasions (0-0). 4e, United est de plus en plus sous la menace d’Arsenal, deux points derrière mais avec trois matches en moins. Les Hornets, 19es, obtiennent un point miraculeux important dans la course au maintien.

