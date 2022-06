Arsenal tient peut-être son nouveau buteur. En quête d'un renfort offensif, Arsenal serait très proche de Gabriel Jesus. Selon le très sérieux média britannique The Athletic, le club londonien a trouvé un accord avec Manchester City ces dernières heures. Le montant ? Aux alentours de 52 millions d'euros. Courtisé également par Tottenham et Chelsea, l'international brésilien serait donc très proche de rejoindre les Gunners.

"Je suis heureux de pouvoir participer à ce projet de City. Je suis venu ici il y a presque six ans, avec l'ambition de gagner des titres, et je pense que nous y arrivons actuellement. Concernant mon avenir, c'est encore incertain. J'ai un contrat avec City et j'ai déjà exprimé mon désir aux gens de Manchester City et à mon agent. Dans ma tête, je sais très clairement ce que je veux", avait confié l'intéressé à ESPN fin mai.

Sauf surprise, son départ à Arsenal est désormais chose faite. "Ce dossier est en très bonne voie", confirme The Athletic.

