Antonio Conte a connu assez de grands clubs pour mesurer l'importance du mercato. Désormais à Tottenham, l'ancien coach de la Juve, de Chelsea et de l'Inter notamment, a appelé le club anglais à ne plus commettre de "grosses erreurs" de recrutement pour revenir dans le gotha de la Premier League.

La dernière journée du mercato d'hiver, lundi, a vu les Londoniens se séparer de quelques-uns de leurs plus gros transferts récents avec Tanguy Ndombélé (60 M EUR) prêté à Lyon avec option d'achat, alors que Giovanni Lo Celso (48 M EUR au total) a rejoint Villarreal en prêt. Bryan Gil, acheté 25 M EUR cet été à Séville, a été prêté à Valence, alors que Dele Alli a été vendu à Everton. Dans le même temps, seuls deux joueurs sont arrivés de la Juventus, grâce aux connexions qu'y ont encore Conte et Fabio Paratici, le directeur exécutif des Spurs, mais ancien directeur du football à Turin, avec le prêt de Dejan Kulusevski et l'achat (19 M EUR) de Rodrigo Bentacur.

"Ce championnat est différent"

"C'était bizarre parce que cela signifie que des choses n'ont pas bien fonctionné dans le passé", a expliqué l'Italien à la veille du 4e tour de la Coupe d'Angleterre pour lequel Tottenham accueillera Brighton (21h00). "Nous savons pertinemment qu'il y a pas mal d'équipes au-dessus de nous. Si nous voulons les rattraper, il faudra du temps et de la patience pour travailler dur. Et surtout, sur le marché des transferts, il ne faut plus faire de grosses erreurs", a-t-il ajouté.

Il a pris pour exemple le talentueux ailier espagnol Gil, 20 ans, qui n'a pas encore le profil d'un joueur de Premier League. "En ce moment, c'est évident, le championnat est très relevé. Ce championnat est différent. Si on le compare à d'autres ligues, c'est un sport complètement différent", a-t-il jugé. "C'est pourquoi, quand on recrute un joueur, il faut prendre en considération de nombreux aspects. Pas seulement s'il tire bien et donne des passes décisives", a détaillé Conte.

Le coach ne pourra pas encore aligner ses deux recrues hivernales d'entrée face à Brighton mais, avec elles, "l'effectif est plus complet", a-t-il estimé. "On a essayé de combler les trous avec un milieu en la personne de Rodrigo Betancur et avec Dejan Kulusevski qui peut jouer numéro dix mais qui peut aussi joueur à l'aile".

