Philippe Coutinho et le Barça, c'est fini. Et de manière définitive. Dans un communiqué, le club catalan a officialisé le départ de son milieu de terrain brésilien à Aston Villa, où il était prêté cette saison. Le Barça a indiqué dans son communiqué que l'indemnité de transfert était de 20 millions d'euros et qu'il toucherait aussi 50% d'une éventuelle plus-value sur sa revente.

Avec les Villans, Coutinho a marqué 4 buts pour 3 passes décisives cette saison. "C'est une signature géniale pour Aston Villa", s'est enthousiasmé l'entraîneur Steven Gerrard. "Phil est un modèle de professionnalisme et son impact sur le groupe a été très net depuis qu'il nous a rejoints en janvier, a-t-il poursuivi, soulignant son "rôle de modèle pour les plus jeunes joueurs".

Orphelin de Jack Grealish, parti l'été dernier à Manchester City, Aston Villa avait connu un début de saison difficile marqué par le limogeage de son entraîneur Dean Smith, en novembre, remplacé par Gerrard qui officiait jusque là aux Glasgow Rangers. Ils ont bien redressé la barre depuis et ont assuré aisément leur maintien avec une 12e place à 3 rencontres de la fin de la saison.

Très apprécié en Angleterre après ses années à Liverpool (2013/2018), Coutinho (29 ans) avait été vendu pour une somme record de 142 millions d'euros à Barcelone.

