C'est l'histoire d'un jeune à l'ascension extraordinaire. Passé de la réserve de Saint-Etienne au statut de défenseur le plus cher de l'histoire en trois ans, Wesley Fofana a connu une trajectoire unique. Lui qui n'a jamais connu la moindre sélection en équipe de France ni disputé une seule minute en Ligue des champions, lui qui n'a que 37 matches de Premier League dans les jambes (et 20 en Ligue 1), est parti à Chelsea pour 82,5 millions d'euros plus six de bonus.

C'est un record pour un défenseur central et pour un joueur vierge de toute cape internationale. Comment est-ce possible ? Les Blues ont-ils perdu la tête ? S'il est bien difficile de trouver une explication rationnelle, plusieurs éléments permettent sinon d'expliquer au moins de d'essayer de comprendre comment Fofana a pu, à ce point, casser les compteurs.

Wesley Fofana, nouveau défenseur de Chelsea Crédit: Getty Images

Un défenseur qui réconcilie les époques

A 21 ans, Fofana est un joueur hybride, quelque part entre vieille école et courant moderne. Il a d'abord un physique qui rassure tous les scouts anglais. Son mètre 90 et son jeu exceptionnel dans les airs sont aujourd'hui ses principaux arguments en Premier League. Il a tous les attributs du défenseur qui réussit de l'autre côté de la Manche. Mais il y ajoute une vraie intelligence de jeu et surtout une faculté à défendre en avançant. Sur la saison 2021/2022, ses statistiques (dégagements, tacle réussis et interceptions par match) sont meilleures que celles des trois défenseurs de Chelsea (Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Thiago Silva) ou de Kalidou Koulibaly à Naples. Bref, en très peu de matches, il s'est installé comme une référence.

L'Angleterre envoûtée

"Aux fans de Chelsea, vous avez le jeune défenseur central le plus prodigieusement talentueux du monde." Gary Lineker, sans doute le supporter le plus connu de Leicester, est tombé en émoi devant l'ancien Stéphanois. Dès son arrivée, il a mis tout le Royaume d'accord. "Comment ce gars peut avoir 19 ans ?, s'interrogeait Gerry Taggart, ancien défenseur de Leicester sur le site du club trois mois après l'arrivée de l'ancien Stéphanois. Sa confiance est tout à fait étonnante." Même sa grave blessure (fracture du péroné de la jambe gauche) à l'été 2021 n'a pas fait baisser sa cote.

En avril dernier, alors même que les rumeurs les plus folles courraient sur son défenseur central, Brendan Rodgers, son coach, n'y allait pas par quatre chemins : "C'est un talent absolument phénoménal, ce jeune homme. Le talent brut, l'anticipation pour un défenseur… Il va être un joueur d'élite absolu. Il manquerait à n'importe quelle équipe." En moins de 80 matches chez les professionnels, il a mis le monde à ses pieds.

Wesley Fofana Crédit: Getty Images

L'expertise de Leicester

Comment se fixe le prix d'un joueur ? Finalement, un joueur vaut ce que le club vendeur pense qu'il vaut. Vous l'aurez compris, Leicester chérissait Fofana et comme les Foxes, comme la plupart des clubs anglais, n'ont pas besoin d'argent, le prix du défenseur s'est très vite envolé. Peu de clubs savent mieux valoriser leur joueur que Leicester. Ben Chilwell, Harry Maguire et Riyad Mahrez sont partis ces trois dernières saisons pour 205 millions d'euros. Et finalement, si Chelsea voulait absolument Fofana, les Blues savaient à quoi s'en tenir. La pression était sur leurs épaules, pas sur celles des Foxes.

Van Dijk, l'exemple ultime

Virgil van Dijk a complètement métamorphosé Liverpool devenu grâce à lui une machine en Angleterre et en Europe. Dès lors, tous les clubs de Premier League se sont mis à chercher leur talisman quitte à dépenser sans compter : Manchester United avec Maguire (80 millions d'euros), City avec Ruben Dias (65 millions), Arsenal avec Ben White (50 millions), Tottenham avec Romero (55 millions). Chelsea suit la même logique avec Fofana. L'objectif est de construire son futur autour du défenseur central le plus prometteur de Premier League.

Virgil van Dijk Crédit: Getty Images

Fofana, forte tête

Et s'il fallait forcer la décision, Wesley Fofana sait comment s'y prendre. Comme à Saint-Etienne où il avait engagé un bras de fer avec ses dirigeants et Claude Puel jusqu'à les faire céder, le défenseur central a remis ça à Leicester. Il a d'abord supprimé toutes mentions de Leicester sur ses réseaux sociaux puis refusé de jouer pour les Foxes. A 21 ans, le jeune homme, sûr de son talent, sait ce qu'il veut : en l'occurrence rejoindre un club disputant la Ligue des champions pour convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar. Et comme souvent dans ce cas-là, Fofana a eu gain de cause.

