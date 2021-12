Dominer n’est pas gagner, et Chelsea l’a appris à ses dépens. Malgré plus de 80% de possession de balle et une nette supériorité technique, les Blues n’ont pas réussi à se dépêtrer du piège tendu par une équipe d’Everton juvénile et solidaire lors de la 17e journée de Premier League. Pourtant, la bande de Thomas Tuchel pensait avoir fait le plus dur après l’ouverture du score de Mason Mount (70e). Mais le tout jeune Jarrad Brathwaite (74e) a privé Chelsea de deux points précieux. L’équipe londonienne pointe désormais à 4 longueurs de Manchester City.

Ces derniers jours, avec 7 buts encaissés en 3 matches à peine, l’accent était mis sur la défense du côté des pensionnaires de Stamford Bridge. Mais, cette fois, c’est l’attaque qui a semblé piétiner. Ce n’est pas faute de s’être procuré moult occasions en première période. Les Londoniens avaient déjà frappé à dix reprises au bout de la première demi-heure de jeu.

Il a, à chaque fois, manqué peu de choses. De la précision à l’image de Reece James (6e) et Mount (8e), de la puissance à l’instar de Christian Pulisic (11e). Les Toffees peuvent aussi remercier Jordan Pickford, précieux sur sa ligne à des moments clés de la rencontre, jusque dans le dernier quart d’heure et une tête smashée de Thiago Silva (80e) pour tenter d’arracher les trois points.

Des absences pesantes pour Chelsea

Car les Londoniens n’ont pas réussi à boucler l’affaire à l’approche des ultimes instants. Certes dominateurs et plus armés techniquement, les coéquipiers de Jorginho se sont parfois laissé endormir et se sont contentés de faire tourner le ballon. Les passes se sont faites plus imprécises. Hakim Ziyech, omniprésent en première période, a fini par perdre de sa superbe. Les absences de Romelu Lukaku et Timo Werner, touchés par le Covid-19, et Kai Havertz, souffrant, ont peut-être pesé sur la réussite offensive des Blues.

Et même si Mount ouvrait logiquement le score (70e) en trompant Pickford de près, les Toffees avaient commencé à croire en leur bonne étoile sur plusieurs contres rageurs auparavant. Bien en place, ils ont fait le dos rond durant un premier acte compliqué, avant de répliquer par à-coups. Au sein d’une équipe décimée par les absences, c’est finalement la classe poupon d’Everton qui s’est mise en évidence. Anthony Gordon (20 ans), sur coup-franc, a offert un caviar au second poteau au jeune bizuth Jarrad Branthwaite (74e), qui se souviendra de sa première avec les Toffees à 19 ans.

Ce point inespéré laisse Everton à la 14e place du classement, avec 19 points. Pour Chelsea, les conséquences sont plus visibles. Les Blues laissent filer Manchester City et Liverpool en tête du classement, qui comptent respectivement 4 et 3 points d’avance sur les Londoniens. Un coup d’arrêt dispensable à quelques jours d’entamer le marathon des fêtes de fin d’année.

