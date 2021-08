74 ans après, Brentford a retrouvé l’élite et, cerise sur le gâteau, a signé son grand retour par une victoire de prestige face à une piètre équipe d’Arsenal. Toujours paralysée par les mêmes problèmes (et quelques absents de marque ce vendredi), l’équipe de Mikel Arteta démarre sa saison 2021/2022 par une défaite inattendue face au promu, auteur d’un exploit qui ne souffre finalement d’aucune contestation (2-0). Et il n’y a pas de quoi être optimiste pour les Gunners, qui doivent affronter Chelsea puis Manchester City lors des deux prochaines journées.

On ne sait pas comment se terminera la saison de Brentford en Premier League. Mais il est déjà acquis que les Bees ont soigné leur entrée. On leur promettait une leçon face à Arsenal, trop habitué à assurer les matches d’ouverture du championnat (3 victoires sur 3 dans son histoire). Le match face au promu a été l’exception qui confirme la règle et, pire, a confirmé les inquiétudes observées pendant la préparation. Incapables de mettre du rythme devant, les hommes de Mike Arteta ont surtout été abandonnés par leur défense. Et, face à une équipe généreuse comme Brentford, ils ont fini par payer l’addition.

Arsenal, toujours la même rengaine

Car on n'a pas compris comment Calum Chambers a pu défendre en reculant face à Sergi Canos, qui a trop facilement enchaîné un dribble extérieur et une frappe puissante pour tromper Bernd Leno (1-0, 22e). On n’a pas compris non plus comment les joueurs d’Arsenal ont pu passer au travers sur une longue touche envoyée dans la surface, une action sanctionnée par Christian Norgaard (2-0, 73e). Brentford, qui n’a pas ménagé ses efforts jusqu'à craindre le pire, n’a pas eu besoin de beaucoup d’occasions pour être devant au tableau d’affichage. Ce qui en dit long sur les inquiétudes qui pèsent sur les Gunners.

La joie des joueurs de Brentford contre Arsenal Crédit: Getty Images

Auteur d’une première période décevante, Arsenal a tenté de relever la tête après la pause. Il y a eu du mieux, mais ce fut trop insuffisant pour espérer mieux face à un adversaire impeccable dans l’envie et l’engagement. À tel point qu’on ne pourra finalement retenir qu’une frappe d’Emile Smith Rowe qui méritait d’aller au fond (52e) ou encore une demi-volée de Granit Xhaka (70e). De leur côté, Folarin Balogun et Nicolas Pépé, trop imprécis, n’ont pas marqué des points, tandis que Gabriel Martinelli a été transparent. Bref, la saison d’Arsenal commence comme un cauchemar, qui tranche avec le rêve vécu par Brentford.

