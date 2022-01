Nouvelle année, mais toujours les mêmes maux du côté de Manchester United. Pour leur premier match en 2022, les Red Devils ont concédé une défaite logique, sur leur pelouse, face à Wolverhampton, au cours d’un match où ils ont failli, tant dans l’engagement que dans l’exécution technique (0-1). Joao Moutinho a infligé sa première défaite à Ralf Rangnick sur le banc mancunien. Un revers qui laisse les coéquipiers de Cristiano Ronaldo à 4 points de la 4e place, avec un match en moins.

Ad

Ils n’auraient pas pu commencer plus mal l’année. Alors qu’ils restaient sur une série de huit matches sans défaite depuis le départ d’Ole Gunnar Solskjaer, les pensionnaires d’Old Trafford voulaient se relancer dans la course à la Ligue des champions. Après le succès face à Burnley (3-1), Rangnick avait choisi de reconduire la même équipe, exceptée une charnière centrale remaniée en raison des absences : Raphael Varane et Phil Jones, de retour en Premier League presque 2 ans plus tard, ont toutefois vécu un calvaire.

Premier League CR7 capitaine de MU 14 ans après, Jones revient après deux ans d'absence ! IL Y A 3 HEURES

De Gea avait maintenu MU dans le match

Ils sont loin d’avoir été les seuls, mais l’association en manque de repère n’a pas aidé à rassurer une équipe transpercée presque à chaque offensive des Wolves en première période. La moins bonne attaque de Premier League a tiré à 14 fois sur les buts de David De Gea lors des 45 premières minutes, ce qui dit beaucoup de la fébrilité des siens dans ce match. Heureusement, le portier espagnol a sorti les parades qu’il fallait pour maintenir son équipe à flot (12e, 13e, 19e).

Sur leurs rares offensives, les Mancuniens ont aussi multiplié les maladresses. Mason Greenwood, l’un des seuls joueurs locaux à faire des différences, a pourtant été sorti à l’heure de jeu, au profit de Bruno Fernandes. Un changement qui pouvait surprendre sur le moment, mais qui a donné raison au tacticien allemand, puisque son équipe s’est alors réveillée. Le feu follet portugais n’a pas été loin d’ouvrir le score mais a buté sur la barre de José Sa (67e).

Après un but refusé à Ronaldo pour un hors-jeu (68e) et une frappe trop croisée du quintuple ballon d’Or (69e), Old Trafford s’est mis à rêver de victoire. Mais leurs espoirs ont été douchés par Moutinho. Sur un ballon repoussé dans l’axe à l’entrée de la surface, l’ancien Monégasque a trompé De Gea d’une demi-volée (0-1, 82e). Manquant de caractère, les Red Devils n’ont fait trembler les Wolves qu’à la dernière seconde, sur ce coup franc de Fernandes repoussé par Sa (90e+6). Il leur faudra rebondir la semaine prochaine en FA Cup face à Aston Villa.

Premier League "Je ne le laisserai pas partir" : Rangnick ferme la porte pour Cavani HIER À 15:15