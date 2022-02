Un Elland Road rempli, de la pluie et du vent… Tout était réuni dans le Yorkshire pour un match en forme de traquenard géant. Mais MU en a vu d'autres. Auteur d'une rencontre à sensations, le club anglais est allé chercher un précieux succès sur la pelouse de Leeds United (2-4), dimanche, et a conforté sa 4e place, synonyme de Ligue des champions.

Aux commandes du match à la pause avec un avantage de deux buts, Manchester a été repris au score en deux minutes après le retour des vestiaires (53e et 54e). Portés désespérément sur l’attaque, les Whites en ont oublié (une nouvelle fois) de défendre et permis sur la fin à Fred et Anthony Elanga - en mode "supersubs" - de donner la victoire aux Red Devils.

Ronaldo muet

Ressourcés après leur succès en cours de semaine face à Brighton (2-0), les Red Devils ont remis le couvert ce dimanche après-midi pour conforter leur quatrième place au classement. Sans être flamboyants dans le jeu comme à leur habitude ces derniers mois, Manchester United a confirmé qu’elle était une équipe de contre-attaques et magnifiée par ses individualités. Sous l’eau face à l’engagement des Peacocks durant le premier quart d’heure, les partenaires de Paul Pogba ont laissé passer l’orage. Avec de l’engagement à tous les niveaux - parfois trop comme sur l’intervention appuyée de McTominay sur Robin Koch (13e) - et de l’efficacité, la lumière est venue de la tête de son capitaine Harry Maguire sur corner (34e) et celle smashée de son maître à jouer Bruno Fernandes (45e+4).

Une addition qui aurait pu et dû être plus salée si Cristiano Ronaldo n’avait pas manqué sa reprise juste devant Illan Meslier, impeccable sur sa ligne (26e) et une envolée splendide du Français (33e) quelques minutes plus tard. Face à eux, des Whites en manque de tranchant mais plus pour très longtemps. Revenu des vestiaires avec un surplus d’énergie et portée par le souffle de son Brésilien Raphinha, Leeds a renversé la table en moins d’une minute. Sur un centre devenu tir de Rodrigo (53e) et une reprise de ce même Raphinha, les joueurs de Marcelo Bielsa ont longtemps cru avoir fait le plus dur.

Deux "supersubs" décisifs pour MU

Mais dans la difficulté, United devient clinique et impitoyable comme à plusieurs reprises cette saison. Bien aidés par les trous d’air défensifs de Leeds, l’attaque mancunienne a pesé avant de laisser deux remplaçants faire le reste. Sur une contre-attaque, un autre Brésilien, Fred, entré trois minutes auparavant à la place de Paul Pogba, s’est servi de l’offrande de Ronaldo pour planter une banderille d’un plat du pied et remettre les Red Devils sur la voie du succès. Et dans le money-time, le jeune suédois de 19 ans, Anthony Elanga, est venu crucifier Illan Meslier et le public jusqu’ici bouillant d’Elland Road.

Un treizième succès pour Manchester United cette saison en Premier League avant d’aller défier en Espagne, mercredi, l’Atlético de Madrid, en huitièmes de finale de Ligue des champions. Un second souffle avant d’attaquer un mois de mars décisif pour les joueurs de Ralf Rangnick. Tout le contraire d’un Leeds trop inconstant et en grande difficulté cette année. Avec un calendrier qui ne sera lui aussi pas du côté des Whites, puisqu’ils devront enchaîner sur le terrain de Liverpool, dès mercredi, et la réception le week-end prochain d’un Tottenham, tombeur in-extremis samedi et déjà à l’extérieur de Manchester City (3-2).

