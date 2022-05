On attendait une dernière journée de folie. On n'a pas été déçu. La lutte pour le titre a tenu toute ses promesses avec un suspense haletant jusqu'au bout. Et un champion renversant : Manchester City. La formation de Josep Guardiola a longtemps cru que le trophée allait lui échapper après avoir un break de retard après 68 minutes de jeu. Liverpool, alors tenu en échec par Wolverhampton, n'était alors qu'à un but du bonheur. Les Mancuniens étaient sur un fil. Mais ils ont su se ressaisir au bon moment.

Trois buts en six minutes leur ont permis de renverser totalement la situation pour s'imposer devant Aston Villa (3-2). Et de conserver ainsi un petit point d'avance au classement sur les Reds, finalement vainqueurs des Wolves (3-1). Un petit point qui permet à City de remporter le 8e titre de champion d'Angleterre de son histoire au terme d'une journée qui restera dans la mémoires.

