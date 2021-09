Manchester United s'en sort très bien. Ce dimanche après-midi, les Red Devils se sont imposés sur la pelouse de West Ham (1-2), lors de la 5e journée de Premier League. Au London Stadium, Cristiano Ronaldo (35e) et Jesse Lingard (89e) ont offert la victoire aux leurs. Pourtant, ce sont bien les Hammers qui avaient ouvert la marque, par l'intermédiaire de Saïd Benrahma (30e), alors qu'en toute fin de rencontre, Mark Noble a manqué le penalty de l'égalisation (90e+5). Au classement du championnat d'Angleterre, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer rejoignent Liverpool en tête, avec 13 points.

Il n'y avait qu'à voir l'explosion de joie des joueurs de Manchester United, au coup de sifflet final, qui se sont précipités dans les bras de David de Gea, pour se rendre compte à quel point cette victoire est précieuse. Il faut dire aussi que leur gardien de but venait alors tout juste de détourner le penalty de l'égalisation de West Ham (90e+5). David Moyes avait pris un énorme risque en faisant rentrer le vétéran Mark Noble pour le tirer, mais cela n'a donc pas payé.

Trois buts en deux matches de PL pour Ronaldo

Des penaltys, il aurait pu justement en avoir plus d'un en faveur de Manchester United, alors que Cristiano Ronaldo s'est retrouvé plusieurs fois au sol, dans la surface de réparation (77e, 85e, 90e+1). Finalement, l'international portugais n'a pas eu besoin de cela pour inscrire son troisième but en deux rencontres de Premier League, en ce début de saison.

Avec de la réussite, l'ancien pensionnaire de la Juventus et du Real Madrid a conclu une action de près en deux temps (35e, 1-1). Le London Stadium de West Ham est devenu le 66e stade différent dans lequel Cristiano Ronaldo a marqué lors de matches disputés dans les cinq grandes ligues européennes, marquant dans des lieux plus uniques que tout autre joueur depuis ses débuts à Manchester United en 2003-2004, devant Zlatan Ibrahimovic (64).

Ronaldo a multiplié les tentatives en direction de la cage londonienne, mais Lukas Fabianski était à chaque fois sur son chemin (24e, 42e, 47e). Dans l'ensemble, Manchester United a beaucoup cadré, par l'intermédiaire également de Luke Shaw (28e), Aaron Wan-Bissaka (34e), ou bien encore Bruno Fernandes (75e), qui a également touché le poteau (27e). Finalement, West Ham a craqué une deuxième et dernière fois sur un magnifique but de Jesse Lingard, pleine lucarne (89e, 1-2). Passé en prêt chez les Hammers de janvier à juin dernier, le milieu offensif n'a pas fêté son but, mais il a fait un mal fou à son ancienne équipe.

