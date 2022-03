Dans l'œil du cyclone depuis le début de la guerre en Ukraine à cause de sa proximité et son soutien à Vladimir Poutine, Roman Abramovich, le président russe de Chelsea, s'enfonce encore un peu plus dans la tourmente avec cette enquête de la BBC . Le média anglais assure avoir pris connaissance de documents prouvant l'origine frauduleuse de la fortune de l'oligarque russe, déjà visé par des sanctions du gouvernement britannique qui a gelé tous ses avoirs