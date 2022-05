Parole à la défense ! Arsenal a empoché trois points précieux sur la pelouse de West Ham (2-1), dimanche après-midi, grâce à Rob Holding et Gabriel. Les réalisations des deux défenseurs centraux, consécutives à des coups de pied arrêtés, permettent aux Gunners, quatrièmes de Premier League, de repasser devant Tottenham, victorieux plus tôt dans l'après-midi de Leicester.

Ce n'était pas un Arsenal flamboyant, mais il s'est révélé chirurgical pour engranger un troisième succès de rang après Chelsea et Manchester United. De ce match, on retiendra surtout la seconde période, bien plus animée que le premier acte qui a vu deux équipes se faire face pendant une demi-heure sans se montrer proactives.

Vladimir Coufal et Nuno Tavares lors de West Ham - Arsenal en Premier League le 1er mai 2022 Crédit: Getty Images

La tête à Francfort

Benrahma, remuant sur son côté gauche, a beaucoup tenté. Il a contraint Holding, suppléant de Ben White (adducteurs), à se jetter pour contrer une tentative qui partait bien (29e). Le premier acte du match pour le défenseur des Gunners, qui s'est mué en buteur dix minutes après.

Sur un corner bien tiré par Bukayo Saka, l'Anglais a pris le meilleur sur Manuel Lanzini pour placer une tête imparable pour Lukasz Fabianski (38e). Le coup de pied de coin avait été obtenu par Eddie Nketiah, auteur de la première frappe d'Arsenal.

