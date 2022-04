Il n'a évidemment pas la tête à ça. Quelques jours après le drame qu'il a connu avec sa famille, Cristiano Ronaldo a d'autres préoccupations que ses chiffres hallucinants. Et sa célébration pleine d'émotion contenue avec le doigt levé vers le ciel après son but l'a illustré. Pour son retour à la compétition après avoir manqué la claque face à Liverpool (4-0), le Portugais a vécu un samedi singulier. Sur le plan des émotions, déjà.

Après Anfield, Cristiano Ronaldo a encore une fois été chaudement applaudi ce samedi par un club rival. A la 7e minute - comme mercredi dernier contre les Reds -, les supporters d'Arsenal présents à l'Emirates ont tenu à lui exprimer leur soutien après la perte de son fils nouveau-né. Forcément touché par cette attention qui rappelle que les fans anglais ne sont décidément pas comme les autres, l'attaquant mancunien a cependant su rester focus. Et a encore trouvé le moyen de marquer l'histoire du football, même s'il n'a pas pu empêcher la nouvelle désillusion de son équipe à Londres.

Un serial-buteur tout terrain

Son but de renard des surfaces pour réduire le score – son 16e de la saison en Premier League – lui permet d'atteindre le total de 100 réalisations dans le championnat anglais (en 223 matches). Dix-huit ans après son tout premier but dans le Royaume, le voilà dans le cercle fermé des centenaires de Manchester United avec Ryan Giggs, Paul Scholes et Wayne Rooney. Et de la PL. Comme en Liga (311 buts), en Ligue des champions (140) ou encore avec sa sélection (115).

Sans surprise et à 37 ans, CR7, qui s'est vu refuser un doublé pour un hors-jeu de quelques millimètres en seconde période, devient ainsi le premier joueur à marquer plus de 100 buts aussi bien en Liga qu'en Premier League. Comme un nouveau symbole de sa longévité exceptionnelle mais aussi de sa carrière hors du commun où il n'a cessé de démontrer sa capacité à frapper dans n'importe quelles conditions et n'importe quel environnement.

A ces performances folles avec le Real Madrid et Manchester United aussi bien sur les scènes domestiques que continentales, il ne faut pas non plus oublier ses premiers pas au Portugal avec le Sporting (ndlr : 3 buts en 25 matches de championnat) quand il était encore un gamin et bien sûr son passage à la Juventus où il a affolé les compteurs. A Turin, il n'est pas resté assez longtemps pour atteindre la barre des 100 réalisations en Serie A (81 buts en 98 matches), même s'il a planté plus de 100 réalisations toutes compétitions confondues avec les Bianconeri (101 buts en 134 rencontres). Impressionnant. Même si c'est un détail aujourd'hui.

