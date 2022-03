Coup double pour Harry Kane et Tottenham : en inscrivant le second but de la victoire des Spurs sur le terrain de Brighton (0-2) ce mercredi, en match retard de la 16e journée de Premier League, l’attaquant anglais a validé le succès des siens tout en marquant l’histoire de son championnat. Avec 95 réalisations, le voilà désormais seul détenteur, devant Wayne Rooney, du record du nombre de buts inscrits à l’extérieur en Premier League. Au classement, ce résultat permet aux hommes d’Antonio Conte de prendre la septième place, à quatre points d’Arsenal, quatrième, qui affronte Liverpool dans la soirée. Côté Brighton, rien ne va plus avec cette sixième défaite de rang, qui les scotche en 13e position.

Ad

Premier League "Quand vous avez le meilleur buteur de l'histoire, il ne peut pas être un problème" 12/03/2022 À 21:33

Défaits par Manchester United et un triplé de Cristiano Ronaldo le week-end dernier (3-2), les Spurs n’avaient plus le temps d’égarer de points dans la course au top 4. Sans être transcendants, ils ont pris le dessus sur Brighton avec maîtrise, sans jamais vraiment être menacé. Dans une première période très fermée, les visiteurs ont ouvert le score avec réussite. La frappe en première intention de Kulusevski fut involontairement contrée par Romero, son coéquipier, qui se trouvait sur la trajectoire. Résultat : contre-pied pour Robert Sanchez et premier but pour le défenseur sous la tunique des Spurs (0-1, 37e).

Contre-attaques

Les Seagulls sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, instillant une pression importante sur le but de Tottenham. Mais, souvent imprécis (aucun tir cadré) et butant sur un rideau défensif bien en place, les Seagulls n’ont jamais pu mettre Hugo Lloris à contribution. Au contraire, les Spurs ont profité des espaces laissés par les locaux pour opérer en contre-attaques. C’est sur l’une d’entre elles que Kane, lancé par Bentancur, a profité d’une sortie approximative de Sanchez pour faire le break et, donc, s’offrir un record (0-2, 57e).

L’écart aurait même pu grandir davantage sans quelques parades du portier de Brighton face à Kane ou Reguilon (73e, 89e, 90+4e). Pour Tottenham, la logique suit son cours : depuis la 25e journée (13 février), les Spurs alternent revers et succès, successivement. Après le revers contre United, la règle s’est à nouveau vérifiée ce mercredi. Mais il faudra davantage de régularité aux Londoniens pour satisfaire leurs ambitions européennes.

Premier League La réponse grandiose de Ronaldo 12/03/2022 À 19:23